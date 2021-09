ESCALA A LA SALA XALAPA DEL TEPJF PELEA POR DIPUTACIÓN EN QR: Desde que se fue a Morena, Cristina Torres rompió acuerdos políticos, acusa Yamina Rosado

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX.- Tras reconocer la preocupación por la pérdida de un espacio en la Décimo Sexta legislatura, en vísperas de tiempos políticos electorales, la ex diputada del PAN, Yamina Rosado Ibarra, confirmó que interpuso un recurso ante la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en un intento por revertir la decisión del Teqroo que declaró improcedente el juicio interpuesto para revertir la reincorporación de Cristina Torres Gómez como diputada plurinominal a la fracción parlamentaria de Morena.

Afirmó que Torres Gómez rompió acuerdos políticos desde el momento en que se pasó a la bancada de Morena, además que no respetó los procedimientos para decidir reincorporarse a los trabajos legislativos.

Cristina no respeto las formas, los procedimientos no fueron adecuados, no tuvo tacto para comunicar su regreso a la legislatura, afirmó.

Rosado Ibarra afirmó que pelean el espacio que le corresponde al PAN, ya que la pérdida de ese espacio tendrá repercusiones al momento de tomar decisiones políticas.

La pérdida de ese espacio afecta sobre todo en momentos de la toma de decisiones políticas y la necesidad de negociar con las demás fracciones parlamentarias, afirmó.

Rosado Ibarra lamentó que la decisión del Teqroo les haya sido desfavorable aunque manifestó su confianza en que la Sala Regional Xalapa les otorgue la razón y poder revertir el regreso de Torres Gómez a la Décimo Sexta legislatura a la fracción parlamentaria de Morena. (Noticaribe)