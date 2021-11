Desde Motul, tierra de Elvia Carrillo, surge colectivo que pide un alto a los feminicidios en Yucatán

Por Itzel Chan

MÉRIDA, MX.- En Motul, tierra de la política y feminista, Elvia Carrillo, surge ‘Violetas del Mayab’ ante la necesidad de sumar voces para pedir un alto a los feminicidios que se registran en Yucatán.

Lluvia Menéndez, una de las integrantes de este colectivo que se recién creó en Yucatán, mencionó que es urgente que en todos los municipios se trabaje con enfoque de perspectiva de género y por esa razón, es que se organizaron para desarrollar esta agrupación.

“Elvia Carrillo Puerto fue la primera feminista motuleña y digamos que somos descendientes de ella. Así que poco a poco convocamos a la población para que se sumen a las actividades que hemos realizado y que estaremos realizando”, comentó.

Este 2021 fue la primera vez que en Motul se realizó una marcha en el marco del 8M, Día Internacional de la Mujer, en la que participaron más de 100 mujeres.

En las fechas conmemorativas del Día de Muertos, realizaron un altar a manera de protesta simbólica por todas las mujeres que han sido asesinadas en el estado y que sus casos han quedado impunes.

“En Motul no se ha detectado un feminicidio como tal, pero sí hay casos en grado de tentativa. Por ejemplo, tenemos el caso de Mireya que fue una chica a la que su agresor le dio un machetazo en la cabeza y aunque ella lo perdonó, es un indicador de que se debe pedir un alto contra la violencia hacia las mujeres. También, aunque no hay registro de feminicidios, desafortunadamente no dudamos que existan y que no sean reportados”, añadió.

Para las jóvenes que integran la agrupación, es importante que este tipo de actividades se tomen en serio, pues de esta forma se irá notando el cambio social y también servirá para la generación de políticas públicas.

“Nos sentimos en la postura de que es casi una obligación sumarnos al movimiento feminista porque hace mucha falta la concientización sobre temas de género”, añadió.

El pasado 6 de noviembre, invitaron a la sociedad motuleña a recordar y honrar a mujeres y niñas a las que se les arrebató injustamente la vida.

“Fue para recordar a nuestras hermanas víctimas de la injusticia mexicana, víctima del macho y sus pecados, víctimas del llamado feminicidio. Queremos agradecer a cada una por confiar en nosotras, y recordar que no están solas”, indicaron sus integrantes Kelly, Ani y Lluvia.

Ese día hicieron un altar e indicaron que desafortunadamente al día siguiente hallaron su pancarta de tela hecha cenizas, por lo que como agrupación dejaron la siguiente postura:

“Quemen todo; quemen la tela, roben las velas y búrlense del movimiento. Sabemos de antemano que la tenemos difícil y que hay mucho por hacer. Esto no nos altera; hemos limpiado las cenizas que nos dejaron, como siempre; sabemos que tenemos que hacerlo y también llegará el día en el que no. En Motul, cuna de Elvia y de los huevos, no nos van a callar, ni nos van a asustar. ¡Ni una muerta más!”.

Las jóvenes indicaron que estarán realizando otras actividades para hacer el movimiento en su municipio cada vez más visible. (Noticaribe)