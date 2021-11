Monreal descarta buscar candidatura presidencial por MC u otro partido; ‘no soy un ofrecido’, dice

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- De nueva cuenta, el senador Ricardo Monreal expresó sus deseos de ser el candidato de Morena para las elecciones presidenciales de 2024, publicó infobae.com.

Pero a pesar de que los analistas no lo colocan como el favorito del presidente Andrés Manuel López Obrador, Monreal aseguró que no busca ni anda de ofrecido con el partido Movimiento Ciudadano (MC) para ser su abanderado en la boleta.

En este sentido, durante su visita en Monterrey, Nuevo León, descartó reunirse con el gobernador Samuel García, pues señaló que tanto el MC como el PAN, PRI y PRD tienen sus propios cuadros y sus propios militantes que aspiran a ser el candidato presidencial.

Así lo dijo desde la Universidad de Monterrey (UDEM), donde dialogó con estudiantes de dicha institución, así como de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

“No necesitan un externo y yo no soy un ofrecido ni tampoco intento desplazar a nadie que tenga méritos en esos partidos”.

Cuestionado sobre la famosa “encuesta” como método para que Morena elija su abanderado, y que incluso, es respaldado por AMLO, confesó que no confía en ellas, pues ya “ha sido victimas de ellas”, como cuando compitió por ser el candidato para jefe de gobierno de la Ciudad de México en 2018, lugar que ocupó la hoy gobernadora Claudia Sheinbaum.

“Yo no confío en las encuestas, porque he sido víctima de ellas. Cuando no hay transparencia, método, incluso quien las hace, no confío […] Para mí, la encuesta es un método desgastado, desconfiable. Respeto lo que dice el Presidente de la República, no voy a confrontarme con él, he decidido no enfrentarme con la historia: el Presidente es historia y desde mi punto de vista, lo que diga es respetable”.

En este sentido, expreso que no es una herejía política estar pugnando el método y argumentando en que lo que le conviene a Morena es una elección primaria, para poder sacudir la duda, la suspicacia, el favoritismo, la imposición.

“Si Morena se cierra, excluye e impone, sí hay riesgo de perder el rumbo y de perder la elección. Lo digo categóricamente sin ambages, sin ninguna reticencia ni ningún tipo de expresión cuidadosa […] Si no hay unidad, si no hay apertura, puede haber ruptura; si no hay unidad, habrá división obviamente”.

Reitero que solo exige al partido guinda una apertura democrática, pues refirió que muchos políticos que pasaron a Morena lo hicieron porque estaban hartos de la imposición, en su caso el PRI y PRD.

“Yo no le aconsejaría a Morena que se sienta un vencedor inevitable. Depende mucho de la gente. Siempre hay riesgos de ganar y de perder, depende de cómo se conduce el partido”

“Simplemente quiero democracia, eso es todo. Y en la democracia se gana y se pierde”, agregó.

Sobre la cercanía de López Obrador con Sheinbaum, indico “No me molesta la cercanía de ella con el Presidente, no me molesta el que él pueda con símbolos, signos o ademanes, expresar su preferencia. No, no me molesta eso, porque conozco bien al Presidente, sé que es un demócrata”.

Finalmente, Monreal descartó esperar para las elecciones de 2030 para ser candidato presidencial, pues comentó que ésta es la oportunidad de su vida: ”No, sólo que espere en el Cementerio de Plateros, porque ya tengo 61 años. Digo Plateros, porque ahí nací y espero ahí ser sepultado”; concluyó. (Fuente: Infobae.com)