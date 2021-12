VERACRUZ | Alcaldes electos de 26 municipios renuncian a sus partidos y se suman a Morena

VERACRUZ, MX.- A dos semanas de que rindan protesta para cargo, 26 alcaldes electos de diferentes partidos, excepto de Acción Nacional, se sumaron a Morena, publicó Milenio.

El delegado estatal de Morena en Veracruz, Esteban Ramírez Zepeta, presentó a los 18 ediles de la zona centro de Veracruz que se suman a su partido, aunado a los que ayer se cambiaron en Tuxpan, en la zona norte.

En las elecciones pasadas, recordó Ramírez Zepeta, Morena y sus aliados, los partidos Verde Ecologista y del Trabajo, ganaron 99 de las 212 alcaldías. Esta semana se sumaron ocho alcaldes electos de la región norte y 18 del centro de la entidad; mañana se conocerán más de la región de las Altas Montañas y se espera que haya más cambios en otras zonas de Veracruz.

Antes del 1 de enero, Morena tendrá afiliados a dos tercios de los alcaldes electos del estado. Actualmente, sólo 17 ediles electos son de este partido. Ramírez Zepeta puntualizó que no hay alcaldes postulados por el Partido Acción Nacional (PAN) que se estén sumando al partido.

“En nuestro partido, todas y todos cabemos, con base en tres principios: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Estos encierran la honestidad, la austeridad, la vocación de servicio y el respeto a las leyes que desde el inicio han caracterizado a nuestro movimiento. La militancia les da la bienvenida”, dijo.

Entre los que se han sumado hay alcaldes electos de los partidos de la Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD), Movimiento Ciudadano, Unidad Ciudadana, Partido Verde Ecologista de México y Partido del Trabajo.

“Esta suma de alcaldes asegura el avance de la Cuarta Transformación en beneficio de los veracruzanos”, indicó el líder estatal.

¿De qué municipio son los alcaldes electos que se fueron a Morena?

Los presidentes municipales electos que se han sumado son los de Citlaltépetl, Ozuluama, Tancoco, Tempoal, Chicontepec, Zacualpan, Misantla y Tenochtitlan en la zona norte del estado.

Mientras que en la zona centro son: Juchique de Ferrer, Totutla, Chiconquiaco, Tlacotepec De Mejía, Tenampa, Las Vigas de Ramírez, Banderilla, Tlacolulan, Rafael Lucio, Tatatila, Coacotzintla, Medellín de Bravo, Las Minas, Teocelo, Tonayán, Acajete, Cazones de Herrera y de Soledad de Doblado. (Fuente: Milenio)