Carlos Merino, gobernador de Tabasco, da positivo a contagio de COVID-19, por segunda ocasión

TABASCO, MX.- El gobernador Carlos Manuel Merino Campos, informó que dio positivo, por segunda ocasión, a Covid-19; a través de sus redes sociales, el mandatario detalló que se realizó una prueba diagnóstica que confirmó el contagio, publicó xevt.com.

Merino Campos aseguró que presenta síntomas leves y que se apegará al confinamiento recomendado por los protocolos de la Secretaría de Salud; no obstante, afirmó que continuará al pendiente de las actividades de gobierno.

En ese sentido, el gobernador hizo un exhorto a los tabasqueños a que sigan observando las medidas sanitarias para evitar más contagios.

“Con una solicitud muy respetuosa, para que se sigan cuidando con las medidas sanitarias y así evitar mayores contagios, les informo que me he hecho la prueba y soy positivo a COVID 19. Me siento bien, pero continuaré mis actividades y pendiente de todos los temas en total aislamiento. Seguiré atento a las actividades del equipo de trabajo del Gobierno”, escribió Merino Campos.

Cabe recordar que el 22 de julio de 2020, fue la primer vez que Carlos Manuel Merino, dio positivo a Covid-19, sin embargo, en ese entonces era delegado de Programas Integrales de Desarrollo en Tabasco, del gobierno federal. (Fuente: xevt.com)