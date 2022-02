PAN denuncia ‘desaparición’ de mil 823 mdp de la rifa de avión presidencial

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- La bancada del PAN en el Senado denunció la posible desaparición de mil 823 millones de pesos de premios entregados en la rifa con motivo del avión presidencial. Según los panistas, se desconoce el paradero de esos recursos, por lo que se debe esclarecer su destino, publicó Expansión Política.

Los legisladores panistas, encabezados por el coordinador Julen Rementería, acusaron que solamente se tiene constancia de la entrega de 177 millones de pesos de los premios derivados de este sorteo de 2020, mientras que de los restantes mil 823 millones de pesos las dependencias de gobierno negaron tener datos o estos se reservaron como confidenciales.

“No se conoce la totalidad de los ganadores de los premios, los pocos que se identifican como receptores de los premios no los han recibido, los que los recibieron lo han hecho parcialmente, algunos más no tienen manera de acreditar ningún uso de los recursos que recibieron. Eso está en los documentos, no nuestros, sino del gobierno”, afirmó Rementería.

El PAN comenzó a indagar desde septiembre de 2021 acerca de los recursos obtenidos por la venta de boletos de la rifa y la entrega de premios, y este miércoles dio a conocer sus conclusiones. Según Rementería, con esto se evidencia un “fraude”.

El 15 de septiembre de 2020, se realizó una rifa con motivo del avión presidencial. No se rifó la aeronave como tal, sino el equivalente de su valor: premios por 20 millones de pesos para un total de 2,000 millones de pesos.

Los beneficiarios de los ingresos producto de la venta de boletos, 4.6 millones de un total de 6 millones expedidos, serían hospitales y escuelas, según informó el gobierno.

Acusan opacidad

Tras la rifa, se anunciaron 10 premios de 20 millones de pesos distribuidos entre 100 ganadores: 42 empresarios cuya identidad no se informó, 16 para la Lotería Nacional, 13 para el Insabi, cinco para sindicatos y 24 que no fueron vendidos, por lo que el monto se daría a escuelas y hospitales.

Según Rementería, quien citó respuestas a solicitudes de información, que publicó en su cuenta de Twitter, la Lotería, la SEP, la Sedena, la Secretaría de Salud, la de Hacienda, el IMSS y los gobiernos de Guanajuato y Morelos dijeron no tener la documentación que acredite la entrega/recepción de los recursos o su aplicación. El de Chiapas se negó a informar.

Los panistas señalan que a Salud, por ejemplo, se le preguntó sobre los premios. Según el presidente Andrés Manuel López Obrador, estos fueron entregados a hospitales de Morelos, Chiapas, Guanajuato y Estado de México, pero la dependencia respondió que “no es su competencia tener esa documentación”.

El gobierno de Morelos contestó que la información sobre el premio que debió haber recibido es “reservada”, mientras que en Chiapas las autoridades “nos contestaron que sí lo recibieron pero no si ya lo habían invertido y ni en qué”, expuso Rementería.

Según el PAN, la conclusión es que los recursos están desaparecidos, hay opacidad en lo que sí se entregó y las dependencias y gobiernos estatales que debieran ser responsables niegan saber si este dinero se aplicó, por lo que no hay vigilancia de los fondos.

En su hilo de Twitter, Rementería retomó un reportaje de Televisa en el que se afirmó que solo se cuenta con testimonios de dos escuelas que recibieron los premios y los aplicaron parcialmente. Una está en Nuevo León y otra en Chiapas. (Fuente: Expansión Política)