Diplomáticos del mundo ignoran al canciller ruso durante su participación en foros de la ONU

RUSIA.- Serguéi Lavrov, ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, fue ignorado por diplomáticos de todo el mundo cuando tomó la palabra de manera virtual en dos foros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), por la invasión de su país a Ucrania, publicó unotv.com.

Walk out from the EU and its partners during the statement from Minister #Lavrov at the #ConferenceOnDisarmament this morning to show our support to Ukraine #StandWithUkraine pic.twitter.com/q6Tq8bdd1D

— France-Désarmement 🇫🇷🇪🇺 (@FR_Desarmement) March 1, 2022