‘ADECUADO, CORRECTO Y OPORTUNO’: AMLO celebra discurso de Biden sobre el estado de la Unión

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró el discurso del Estado de la Unión que dio su homólogo en Estados Unidos, Joe Biden y, coincidió en su postura respecto al control de armas y la reforma migratoria, publicó VanguardiaMX.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, López Obrador destacó que el control de armas y la migración son temas que preocupan a su gobierno y señaló, por lo que celebró que la administración estadounidense lo tomara en cuenta.

“Me pareció adecuado, correcto y oportuno, el mensaje del presidente Biden, sobre todo en el tema del control de las armas. Ese es un tema que nos importa mucho y también el nuevo enfoque que se le tiene que dar a la política migratoria”, dijo AMLO en su conferencia mañanera en Palacio Nacional.

“Me llamó la atención que habló de razones humanitarias y también, por cuestiones económicas. Es lo que nosotros hemos venido planteando. No se va a poder crecer en América del Norte, no vamos a poder consolidarnos como una región competitiva en lo económico, en lo comercial si no contamos con fuerza de trabajo, entonces es contradictorio de que se tenga una política migratoria que impide que puedan trabajar honradamente en Estados Unidos, centroamericanos, mexicanos”, aseveró. (Fuente: VanguardiaMX)