Sheinbaum ofrece ‘contención, no represión’, durante la marcha de este martes 8 de marzo

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, aseguró que su administración no reprimirá durante la marcha convocada para el martes 8 de marzo, con motivo del Día de la Mujer, publicó latinus.us.

“Para nosotros la violencia no se combate con violencia, no estamos de acuerdo con ello. Es más, la violencia es machista. La violencia no tiene que ver con los derechos de las mujeres“, expresó.

Al igual que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que se espera que en la movilización del 8M hay convocatorias en redes sociales de grupos que llaman a utilizar artefactos peligrosos y métodos violentos en la manifestación.

“Son grupos que se cubren los rostros y utilizan estos objetos, como bombas molotov, martillos y gasas pimienta (…) es muy importante decir que nosotras no estamos de acuerdo con estos métodos, no se justifica esta violencia“, dijo.

Sheinbaum cuestionó a las personas que cuestionan el uso de la violencia en otros casos, pero la avalan en estas manifestaciones de mujeres.

Sobre las vallas colocadas desde el miércoles alrededor de diferentes sitios del Centro Histórico de la CDMX, como Palacio Nacional, la Catedral Metropolitana y el Palacio de Bellas Artes, dijo que no generan violencia, sino que son una respuesta a los grupos violentos.

“Nuestra obligación, como Gobierno de la Ciudad, también es resguardar los monumentos históricos (…) no podemos permitir que rompan, entonces se ponen vallas porque tampoco podemos exponer a nuestras compañeras policías“, dijo la mandataria local.

Aseguró que la Policía de la CDMX encausa las marchas para evitar que la protesta se desarrolle con herramientas peligrosas. “No vamos a reprimir, eso que quede muy claro, pero sí se va a contener”, dijo. (Fuente: latinus.us)