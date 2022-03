‘SACARON EL COBRE AL CRITICAR TLAYUDAS’: AMLO celebra que racistas y clasistas se asuman como tales en debate público

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó de “racistas y clasistas” los críticas que se hicieron a los comerciantes que vendieron tlayudas en la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, publicó El Financiero.

Durante la conferencia de prensa matutina de este martes, el mandatario dijo que sus adversarios están “sacando el cobre” y que la confrontación política está terminando con la simulación de los conservadores.

“Ayer la nota principal era que una señora estaba vendiendo tlayudas ¡Con un desprecio! Poco conocen México, las culturas de nuestro país. Ya quisieran comerse una tlayuda. ¿Qué quieren? ¿Hamburguesas? Es mucho el racismo, el clasismo y el coraje”, recriminó AMLO.

“Había mucho clasismo y sigue habiendo, pero estaba oculto. Ahora está saliendo, ya no hay esa simulación. Soy racista, soy clasista, pero nadie se va a enterar, incluso puedo tener un discurso a favor de la igualdad. Pero ahora como hay polémica, confrontación política y pasión, se enojan y se muestran como son, sacan el cobre”, continuó.

Durante la entrega del AIFA, la presencia de la mujer con tlayudas generó largas filas de personas que querían comprar una, debido a que no existen aún locales comerciales de comida. Esto llamó la atención de medios de comunicación, periodistas, simpatizantes y opositores de la administración federal

López Obrador señaló que los comentarios negativos hacia la vendedora son muestra de “clasismo” y del “pensamiento conservador”. Sin embargo, explicó que “esto no saldría si no existiera un debate público como el que actualmente se da en el país, pese a que “hay familias en las que ya no se habla de política. (Fuente: El Financiero)