Gobernador panista de Querétaro lamenta mezquindad de críticos de AMLO… y explica su asistencia al AIFA

QUERÉTARO, MX.- Mauricio Kuri, gobernador de Querétaro, dijo que desea que le vaya muy bien a Andrés Manuel López Obrador, presidente de nuestro país, publicó El Financiero.

En un video que compartió en Twitter, el panista reconoció a AMLO como su presidente y explicó que si le va bien a él, le va muy bien a México. Kuri dijo que se debe dejar a un lado la mezquindad para que nuestro país salga adelante.

Quiero que a Querétaro le vaya bien, que a México le vaya muy bien. Dejemos la mezquindad, los retos y desafíos de este país solo los vamos a afrontar si lo hacemos juntos. pic.twitter.com/aZx2VfxWxG — Mauricio Kuri (@makugo) March 23, 2022

‘’Evidentemente yo no voté por nuestro presidente López Obrador, en muchas cosas de su visión no coincido, pero hay algo que me queda claro: es mi presidente y quiero que le vaya muy bien’’, dijo en un video Kuri.

Sobre el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, recién inaugurado, dijo que es un complejo muy digno, que beneficiara a todo el país.

‘’Ojalá el Aeropuerto Felipe Ángeles sea un gran éxito, porque a Querétaro le conviene, tendremos más conectividad, ojalá que aquellos que están pensando que no estuvo bien se equivoquen’’, dijo el mandatario. (Fuente: El Financiero)