Lilly Téllez solicita a la Función Pública investigar a René Sánchez, esposo de García Vilchis, encargada de ‘Quién es quién en las mentiras de la semana’…

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Lilly Téllez, senadora por el Partido Acción Nacional (PAN), presentó un exhorto ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) para que se investigue el patrimonio de René Sánchez Galindo, consultor en la Consejería Jurídica del ejecutivo federal, así como la revisión de su declaración patrimonial y de intereses; y en caso de que se encuentren irregularidades, sea sancionado, publicó infobae.com.

De tal modo que este miércoles 30 de marzo, la secretaria de la Comisión Jurisdiccional del Senado de la República difundió en sus redes sociales el punto de acuerdo que emanó desde el legislativo federal para la secretaría de Estado.

“Se exhorta a la Secretaría de la Función Pública a informar e investigar sobre la situación patrimonial y de intereses del C. René Sánchez Galindo, quien ocupa el cargo de Consultor Jurídico A en la Consejería Adjunta de Consulta y Estudios Constitucionales de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y, en su caso, lo sancione por las posibles irregularidades que se desprendan de las declaraciones que ha presentado como servidor público”.

En las consideraciones del punto de acuerdo, la senadora del PAN puso como antecedente una columna periodística en la que señalan un incremento patrimonial de 10.6 millones de pesos en 2017, algo inusitado en comparación al resto de bienes que poseía. Esto porque en la declaración patrimonial de 2021 del funcionario se observa este incremento dividido en dos inmuebles.

De acuerdo con la declaración patrimonial, Sánchez Galindo se desempeñó como funcionario público en Puebla como asesor político de diferentes funcionarios y, entre 2005 y 2017, se hizo de siete inmuebles por un monto de 18 millones 480 mil 560 pesos, lo cual es inconsistente con su salario como servidor público; sin embargo, en la declaración se especifica que de los siete inmuebles, cinco fueron donativos y los dos que él pagó suman la cantidad de 4 millones 140 mil 940 pesos.

De esta forma, la secretaría dirigida por Roberto Salcedo Aquino tendría que validar, en caso de acceder al exhorto, la correspondencia de los ingresos de René Sánchez con los inmuebles que adquirió mediante compra y, al mismo tiempo, comprobar que los donativos sean legítimos.

Esto porque la también expresentadora de noticias cuestionó la procedencia de los inmuebles y también destacó que no estén reportados otros bienes como vehículos o muebles.

“Si bien es cierto que algunos han sido a través de donación, esto no es claro. Tampoco es creíble que no cuente, ya no digamos con vehículos, sino con ningún tipo de bienes muebles o en su caso, quizás es más factible pensar que omitió reportarlos”, señaló en el exhorto.

La relevancia mediática de este exhorto cobra otra dimensión en el sentido de que René Sánchez Galindo es esposo de Ana Elizabeth García Vilchis, la encargada de la sección “Quién es quién en las mentiras de la semana” durante las conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), algo que no ha sido bien visto por el PAN ni por algunos medios de comunicación que suelen ser nombrados en el segmento dedicado a señalar noticias falsas, exageraciones o verdades fragmentadas todos los miércoles en las mañaneras.

Otro dato por resaltar es que, gracias al trabajo de René Sánchez, en México se ha logrado concretar la agenda contra el maíz transgénico, lo que representa un golpe a la agroindustria que se veía beneficiada de éste a costas de los pequeños y medianos productores que, generalmente, pertenecen a los sectores sociales más desfavorecidos de la república. (Fuente: infobae.com)