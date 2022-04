Propone diputada que escuelas de todos los niveles estén obligadas en Yucatán a contar con mecanismos de prevención de violencia hacia mujeres

Por Itzel Chan

MÉRIDA, MX.- La diputada local, Karem Achach Ramírez, ha sometido a consideración del resto de las y los legisladores una iniciativa que contempla que en Yucatán, todas las instituciones educativas públicas y privadas de nivel básico, medio superior y superior, tengan la obligación de elaborar e implementar protocolos especializados que permitan la prevención de violencia a las mujeres.

La legisladora yucateca expuso que además de la prevención es importante que estos protocolos manejen atención y erradicación de cualquier tipo de violencia contra las mujeres, incluyendo las conductas que atenten contra la imagen personal.

“Es necesaria la creación de nuevos mecanismos que ayuden a combatir la violencia contra las mujeres en los espacios educativos y es sin duda un paso muy grande para proteger el bienestar y los derechos de las mujeres yucatecas”, indicó.

La legisladora consideró urgente proponer esta iniciativa, ya que la violencia contra las mujeres es una forma de violar sus derechos humanos.

Además, que en Yucatán, son cientos de mujeres las que sufren algún tipo de violencia ya sea de tipo física, sexual, psicológica e incluso mortal.

“Además de afectar el bienestar de las mujeres que la padecen, la violencia también impacta negativamente a sus familias y seres queridos”, comentó.

Reconoció que es un problema de tipo social que afecta a las mujeres no sólo en el ámbito familiar sino también en lo laboral y en las escuelas.

Hostigamiento, acoso, abuso sexual y discriminación son solo algunas formas de violencia que sufren las mujeres dentro de las instituciones educativas.

La violencia de igual forma ha aumentado en un contexto pandémico, pues los índices de ciberacoso y la violencia digital mostraron incremento.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en Yucatán siete de cada 10 mujeres han sido víctimas de violencia en alguna de sus múltiples manifestaciones.

También, cuatro de estas siete mujeres han sido agredidas por un compañero de salón o maestro, dentro o fuera de su institución educativa.

A pesar de las violencias que enfrentan, la mayoría de las mujeres no denuncian por temor a represalias y también por temor a que no crean en sus testimonios o simplemente porque los protocolos de denuncias no son efectivos.

“Así surge la necesidad de implementar mecanismos de atención para los delitos cometidos contra mujeres y que son de suma importancia para crear espacios más seguros para que las alumnas, docentes, investigadoras y trabajadoras puedan desarrollarse libremente”, señaló la diputada.

Ante todos estos argumentos, la diputada Karem Achach dijo que es necesario reformar la ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. (Noticaribe)