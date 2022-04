“ENTREGARON LA CIUDAD A LA DELINCUENCIA”: Kira Iris culpa a Morena de la inseguridad en Playa del Carmen y arremete contra su contrincante Estefanía Mercado

PLAYA DEL CARMEN, MX.- Para Kira Iris, candidata a diputada del PAN, PRD y Confianza por el Distrito 10, la anterior administración municipal emanada de Morena entregó la ciudad a la delincuencia.

“Llegaron los de la transformación y transformaron Solidaridad en un pueblo más inseguro, en una ciudad insegura, permitieron que la delincuencia tuviera permiso para hacer todo, esa fue la transformación que recibimos de Morena”, aseguró en entrevista.

La abanderada de Acción Nacional y su alianza, pidió recordar que desde la llegada a Palacio Nacional del Movimiento de Regeneración Nacional fueron retiradas las estancias infantiles y otros programas sociales que beneficiaban a las madres, principalmente.

“Ayer que hablaba con las mujeres coincidimos que las mujeres en este gobierno de Morena y la 4T es la que más ha perdido, porque ha perdido guarderías, verdaderas prestaciones y verdaderas oportunidades de crecimiento y desarrollo, y eso fue algo que me comentaron las mujeres del tianguis”, enfatizó.

En ese sentido, Kira Iris exhortó a los ciudadanos a razonar su voto y a no darle la confianza a las y los candidatos de Morena.

“No nos dejemos engañar por estos chavos de la transformación, por estos chavos que hablan de la esperanza, pero esa esperanza y esa transformación no le toca a ningún solidarense”, apuntó.

“Votar por una persona que no tenga experiencia le cuesta mucho al ciudadano, nos cuesta a nosotros como sociedad, el votar por una persona que no sabe qué es lo que va a hacer en el Congreso y que va esperar que un grupo de asesores le diga que hacer, no entendió lo que es el trabajo legislativo”, agregó.

Asimismo, criticó a Estefanía Mercado, quien en las elecciones pasadas buscó llegar a la Cámara de Diputados postulada por el blanquiazul y la coalición “Va por Quintana Roo”, sin éxito, y ahora es la propietaria de la candidatura del Verde y Morena por el Distrito 10.

“La gente está entendiendo que este rollo de la transformación es puro rollo, porque ya se está dando cuenta la gente que esa transformación, esa esperanza, no toca en la realidad del ciudadano de Playa del Carmen”, finalizó la entrevistada. (Agencia SIM)