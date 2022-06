Hallan mensaje amenazador en el baño de una escuela, ahora en Isla Mujeres

ISLA MUJERES, MX.- Un mensaje amenazador, que presuntamente advertía sobre una balacera, fue encontrado esta mañana al interior de un baño de la Escuela Secundaria Técnica No. 30 “Islas Hermanas Cancún Mujeres”, lo que generó que padres de familia llegaran alarmados al plantel para llevarse a sus hijos.

De acuerdo con información preliminar, se presume que el mensaje, al igual que el registrado en el CBTIS 111 de Cancún, fue hallado en el baño de hombres durante las primeras horas de clase, y no fue hasta las 10 de la mañana cuando comenzó a circular la noticia que llegó hasta los oídos de los padres de familia.

Ante este hecho, acudieron a la escuela elementos de la Guardia Nacional y policías municipales para atender el reporte, hecho supuestamente por los propios padres de familia, quienes acusan a las autoridades del plantel de minimizar el asunto.

En entrevista, Sandy del Carmen Jiménez, una de las mamás que acudieron al plantel, señaló que las autoridades de la escuela les dijeron que la amenaza no era “para que se alarmaran tanto”.

“Eso nos dijeron, y obviamente, nosotros como padres estamos asustados sobre lo que está pasando, pues hasta hace poco hubo una balacera acá cerca, y los niños estaban en la escuela. Luego los detuvieron tantito y los dejaron salir”, refirió.

Agregó que si bien los directivos del plantel les dijeron que las clases no están suspendidas, muchos padres de familia, al igual que ella, decidieron ir por sus hijos, por el temor de que algo ocurra, realmente.

“A ellos no les preocupa porque no son sus hijos. Si ocurriera algo, ellos solo se lavarían las manos como siempre, por eso no voy a llevar a mi hija hasta que yo vea que al menos una patrulla ande por aquí”, recalcó.

Por su parte, otra de las mamás, María de Jesús García, informó que los prefectos de la escuela solo permitieron la salida anticipada a los alumnos cuyos tutores llegaron al plantel para recogerlos.

Consideró que los directivos, a todas luces, minimizaron el asunto y les informaron que las clases continuarán con total normalidad en lo que resta del día y mañana viernes.

Minutos después de lo anterior, trascendió que algunos padres de familia sostuvieron una reunión “exprés” con maestros y administrativos de la escuela.

De igual forma, se presume que tres jóvenes fueron expulsados de la escuela, porque supuestamente les habían encontrado objetos ilícitos entre sus pertenencias.

Hasta el momento, las autoridades de Isla Mujeres no han confirmado este dato, así como la resolución de este hecho. (Agencia SIM)