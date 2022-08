China busca inhibir visita de Nancy Pelosi a Taiwán con cuatro aviones de su Fuerza Aérea

ESTADOS UNIDOS.- Cuatro aviones de la Fuerza Aérea China ingresaron a la zona de Identificación de Defensa Aérea de Taiwán, informó el Ministerio de Defensa del país, publicó aristeguinoticias.com.

De acuerdo con la información publicada en el sitio web del departamento, se trata de cuatro aviones de combate PLA J-16, avistados sobre el suroeste de la zona.

Ante esto, el ministerio indicó que su Fuerza Aérea enviará fuerzas de patrulla aérea para “responder, transmitir la expulsión y monitorear los misiles antiaéreos”.

Asimismo, se asignaron aviones CAP, se desplegaron sistemas de misiles de defensa aérea para monitorear la actividad y se emitieron alertas de radio.

4 PLA J-16 entered #Taiwan’s southwest ADIZ on August 1, 2022. Please check our official website for more information: https://t.co/FNzLM9ZVBc pic.twitter.com/9W1GPQmxrp

— 國防部 Ministry of National Defense, R.O.C. 🇹🇼 (@MoNDefense) August 1, 2022