Gobernador panista de Durango respalda estrategia de seguridad de AMLO… a días de concluir su gestión

DURANGO, MX.- A unos días de dejar el cargo como gobernador de Durango, el panista José Rosas Aispuro manifestó ante el presidente Andrés Manuel López Obrador su respaldo a la reforma aprobada por el congreso federal respecto a la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, publicó Expansión Política.

En el marco de la presentación del plan de justicia para el pueblo O´dam en el Mezquital, Durango, el gobernador panista reconoció que el despliegue permanente de elementos del Ejército y de personal de la Guardia Nacional ha contribuido a mejorar las condiciones de seguridad en la entidad.

Resaltó que es por la estrategia de seguridad del gobierno de México que hoy Durango se ubica como una de las entidades federativas más seguras del país.

“Hoy le reitero que como siempre, me he manifestado a favor de que la Guardia Nacional se incorpore a la Secretaría de la Defensa Nacional, porque esto garantiza que esta institución pueda perdurar en el futuro, eso garantiza que tengamos mejores instrumentos para combatir la inseguridad, se lo digo como gobernador y se lo digo como ciudadano”, expuso.

Aispuro reconoció también a la Secretaría de la Defensa Nacional por el apoyo a los duranguenses por las afectaciones que dejaron las lluvias de las últimas semanas en la entidad mediante la implementación del Plan DN III, así como el operativo para la distribución de vacunas contra Covid-19.

El posicionamiento del gobernador sobre la Guardia Nacional contrasta con el asumido por el dirigente del Partido Acción Nacional, Marko Cortés, y legisladores blanquiazules tanto en San Lázaro como en el Senado de la República, que dieron origen a una suspensión temporal de la alianza con el PRI.

José Rosas Aispuro aprovechó para despedirse públicamente del presidente López Obrador, en su última recepción como gobernador, antes de pasar la estafeta el próximo 15 de septiembre a Esteban Villegas, quien ganó en las pasadas elecciones mediante la alianza “Va por México”, conformada por el PAN, PRI y PRD.

“Me voy tranquilo de la responsabilidad que me dieron hace seis años los duranguenses porque puedo ver a la gente de frente, no me llevé nada que no me corresponda, puedo salir a la calle y ver a la gente de frente como lo hice antes de ser gobernador, señor presidente, gracias por esta oportunidad de haber trabajado al lado de su gobierno”, expresó. (Fuente: Expansión Política)