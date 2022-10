Entre alabanzas y reconocimiento de los diputados a su trayectoria, transcurrió la comparecencia de la Secretaría de Gobierno, Cristina Torres

Si bien encontró pasivos hasta el momento no han detectado irregularidades, incluido en la entrega de Notarias, dice la funcionaria

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX. – Con la ausencia de la diputada Yohanet Torres, que se justificó por motivos de salud, y alabanzas y reconocimiento a su trayectoria y el apoyo de los legisladores transcurrió la comparecencia de la Secretaría de gobierno, Cristina Torres Gómez ante la Comisión de Puntos Constitucionales para abordar el estado que recibieron de la administración de Carlos Joaquín González.

De acuerdo con la exposición, la Secretaría de gobierno la recibió con adeudos por 34 millones 892 mil 148 pesos de adeudos correspondientes a los ejercicios 2018 hasta el 2012, de los cuales 6 millones 815 mil 149 corresponden a proveedores; 643 mil 114 a viáticos; 2 millones 030 mil 968 pesos por concepto de arrendamiento de edificios; 1 millón 426 mil 788 pesos de recursos federales para la comisión de búsqueda de personas; 71 mil 312 pesos también de recursos federales para el registro civil y 23 millones 904 mil 713 pesos por concepto de contratos.

Torres Gómez aclaró que los pasivos corresponden a ejercicios anteriores que aún están en proceso de revisión y dictaminación por una cantidad de 28 millones pero el acumulado es de 132 mil 990 pesos de las llamadas adefas.

Durante las preguntas, los diputados destacaron la trayectoria y formación política de Torres Gómez a quien ofrecieron todo su apoyo para sacar adelante su trabajo como secretaria de gobierno tras la confianza depositada por la gobernadora, Mara Lezama.

Julian Ricalde, quien reiteró su postura de calificar de ociosas las comparecencias, manifestó su confianza en que haya una verdadera política interna para solucionar conflictos. .

Vas a contar con mi apoyo. Se que lo vas a hacer bien, le dijo.

En respuesta Torres Gómez dijo que la política interna se construye todos los días y como ejemplo citó las manifestaciones de ejidatarios en Othón P. Blanco, Bacalar y Lázaro Cárdenas que tuvo que atender desde el inicio de este gobierno

Aclaró que no se trata de una supersecretaría sino de una instancia que requerirá del apoyo de todas las dependencias.

La secretaría de Gobierno aseguró que el gobierno de Carlos Joaquín no entregó nuevas Notarias y que las que fueron entregadas fueron derivadas al fallecimiento de los titulares, la reasignación de vacantes o Notarias concluidas por sanciones y que se apegaron a las convocatorias emitidas.

Confirmó que hay un requerimiento social para que se revise el procedimiento para determinar si se realizaron de manera legal.

Tras el reconocimiento a su trayectoria y alabanzas a su desempeño en el servicio público, Torres Gómez dijo que el posicionamiento de las mujeres no es cuestión de cuotas no de compadrazgo sino de reconocimiento a la capacidad.

Dejo en claro que en esta administración estatal quien no dé resultados deberá dejar paso a quienes estén comprometidos por el desarrollo y el beneficio de los quintanarroenses.

Anticipó la reestructuración administrativa y financiera de la Secretaría de Gobierno para canalizar recursos a la Comisión para la Atención de Víctimas y el archivo general que son áreas que requieren fortalecimiento.

Defiende Renán Sánchez comparecencias

Las comparecencias de funcionarios en el marco del sexto Informe de Gobierno es un ejercicio de rendición de cuentas, enfocado en el actuar de la dependencia, no de la persona, afirmó hoy el diputado Renán Sánchez Tajonar, presidente de la Comisión de Gobierno y Coordinación Política.

El legislador respondió así a los cuestionamientos sobre la utilidad de citar a un funcionario de la administración inició el mes pasado, por el informe de las labores efectuadas por el gobierno anterior.

Cuestionado sobre si debieran cambiar la ley para poder citar a los exfuncionarios, y no a quienes acaban de iniciar labores, el diputado del Partido Verde señaló que las comparecencias por la glosa del informe son para revisar el actuar de la dependencia, no de una persona en particular.

“Es un ejercicio de la revisión de lo que se entregó”, abundó. (Noticaribe)