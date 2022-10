Layda Sansores da zarpazo a Ricardo Monreal, lo exhibe encubriendo a Alejandro Moreno

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Layda Sansores ha lanzado el golpe. Tras una serie de titubeos en medio del pleito con Ricardo Monreal, la gobernadora ha filtrado una serie de conversaciones por WhatsApp en las que el senador supuestamente ayuda a Alejandro Alito Moreno, presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), mientras era investigado en 2020. “Gracias por tu apoyo, nunca lo voy a olvidar”, se lee en uno de los mensajes atribuidos al líder priista. “No caigamos en provocaciones. Busquemos la reconciliación”, ha escrito Monreal en su cuenta de Twitter tras la emisión de El martes del jaguar, el programa de televisión de Sansores, publicó El País.

La conversación expuesta por Sansores inicia el 10 de marzo de 2020, aunque la gobernadora no ha ofrecido detalles del contexto en que se dio. Siempre según la información revelada, Monreal escribió a Moreno para preguntarle si ya había presentado un amparo “por el tema que comentamos”. “Hermano, el único amparo que se promovió fue porque el ministerio público promovió el aseguramiento de todos mis bienes y mis propiedades”, responde el líder del PRI. “Estoy avanzando”, contestó el legislador. “Sabes que estoy en tus manos y solo te lo debo a ti”, respondió Moreno para agradecerle, en un tono que se repite varias veces en los intercambios de mensajes.

Dos semanas después, Monreal avisó a Moreno que iba a ver a la fiscal para “ver el asunto”. No se la menciona por nombre, pero probablemente se trate de Silvia Moguel, la entonces fiscal de Campeche, Estado natal de Alito y donde también fue gobernador (2015-2019). “Agradecido y sin tener palabras de cómo reconocerte tu apoyo”, respondió el priista, entonces cerca de cumplir siete meses al frente de su partido. Tras el nuevo agradecimiento, Moreno le pidió a Monreal que cuando hablara con la fiscal le dijera que era “cosa suya” para que no pensara que él la estaba presionando. “Es lo que conviene, convocar a la unidad”, dice el político del PRI. “A la larga será bueno para todos, principalmente para un acuerdo político entre tú, un servidor y el Gobierno Federal”, zanjó Alito. Monreal lo dejó en visto.

Ya para principios de junio, Monreal avisó a Moreno que varios medios de comunicación estaban “husmeando” y lo alertó de una supuesta filtración de los peritajes. “Me dijo Santiago”, agregó, posiblemente en alusión a Santiago Nieto, en ese momento titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, el brazo de Hacienda contra los delitos financieros y fiscales. “Te lo he venido diciendo desde hace mucho tiempo, el enemigo común es la derecha, pero bueno, qué le hacemos”, respondió Alito. Para diciembre de 2020, seis meses más tarde, el PRI anunciaría precisamente la coalición Va por México, con el conservador Partido Acción Nacional y el izquierdista Partido de la Revolución Democrática. La alianza compitió en las elecciones intermedias del año pasado y hoy está completamente resquebrajada bajo la sospecha de que el PRI ha hecho tratos paralelos con Morena, el partido de Andrés Manuel López Obrador, Monreal y Sansores.

MARTES DEL JAGUAR #44 https://t.co/WXyhpDKOVP — Layda Sansores (@LaydaSansores) October 26, 2022

“Te mando unos mensajes solo para ti”, escribió Monreal en esa conversación del 2 de junio de 2020, antes de reenviar una conversación. “Me informó Santiago que, al parecer, Reforma o El Universal traen datos sobre las cuentas de Alejandro Moreno”, se lee en el mensaje reenviado. “Me dice que son datos que él me envió con motivo de la carpeta de investigación que yo tengo”, se agrega, aunque no se dice quién lo escribió.

El 9 de diciembre de 2020, un par de semanas antes de que se presentara la alianza de Va por México, Monreal escribió molesto a Moreno: “Me impresiona tu falta de palabra conmigo, me duele tu engaño, podría esperarlo de cualquiera menos de ti”. Alito se excusó y justificó que la coalición fue solo por cumplir las cuotas paritarias de género en las candidaturas. “Vas a ganar tu tierra, tiempo al tiempo, ningún engaño”, agregó. “Lo que te interesa se logrará, que es ganar”, remató Alito.

Después de exhibir los mensajes, Sansores acusó a Monreal de operar en contra de los intereses de Morena en las elecciones de 2021, en especial en Ciudad de México, donde la oposición logró llevarse 9 de las 16 alcaldías en pugna. “Acusa de guerra sucia, pero la guerra sucia la inicia él”, dijo la gobernadora durante el programa, en referencia a los reclamos de Monreal el pasado fin de semana tras conocerse que Sansores iba a por él en El martes del jaguar. “Ahora sí que ambición mata convicción”, agregó la política.

En el resto de mensajes, Monreal contó a Moreno que “la señora de allá” quiso volver a abrir la causa judicial. “Yo me opuse porque era un compromiso. Siente que estás avanzando. Yo no cambio, seguiré defendiendo”, escribió el senador. Alito le agradeció y le dijo que después de la elección del 6 de junio del año pasado estaría dispuesto a volver a cerrar pactos con el bloque gobernante. “El 7 de junio yo estoy sentado construyendo acuerdos y consensos con nuestros legisladores que tengamos”, prometió el líder del PRI, blanco de un extenso número de acusaciones ventiladas en el programa televisivo de Sansores durante los últimos meses. “Soy práctico y pragmático”, presumió Moreno.

El trabajo todo lo vence. Fuimos votados para no fallarle a la población y aquí estamos, de pie, discutiendo la Ley de Ingresos de la Federación. No caigamos en provocaciones. Busquemos la reconciliación. pic.twitter.com/GymBMd3kmZ — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) October 26, 2022

Sansores no dio a conocer la fuente de la filtración, pero aseguró tener 337 mensajes del WhatsApp de Monreal. La gobernadora dijo también que tenía paquetes de información de alrededor de 800 personas y que su equipo no ha acabado de revisar todo el material. “Yo no soy espía, fue un material que nos llegó y me siento en la obligación de informarlo”, agregó.

“No nos distrae nada, ni los juegos de artificio, ni las descalificaciones ni las intrigas”, dijo Monreal después en un video grabado y colgado en sus redes sociales, en el que aparece con otros senadores de alto perfil como la exsecretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero y la expresidenta de la Cámara alta Mónica Fernández Balboa. También señaló que en su momento “ejercerá su derecho”, al amagar con presentar una denuncia penal contra Sansores.

Pese a que la dirigencia de Morena y el propio López Obrador han hecho un llamado a la unidad al interior de la formación política, Sansores decidió lanzar el golpe. (Fuente: El País)