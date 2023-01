Peña Nieto plagió su tesis pero tanto la Panamericana, donde estudió, como la UNAM, omitieron sancionarlo

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- En estos días el tema de plagio en las tesis de licenciatura está acalorado en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), por el caso atribuido a la ministra Yasmín Esquivel, hay un hecho parecido que también causó bastante polémica en su tiempo: la tesis del expresidente Enrique Peña Nieto, publicó quinto-poder.mx.

En agosto de 2016, la periodista Carmen Aristegui lanzó en su canal de noticias un artículo titulado “Peña Nieto, de plagiador a presidente” en el que se demostró que, para obtener su licenciatura en Derecho por la Universidad Panamericana, EPN plagió el 30 por ciento de su tesis usando párrafos de otros textos sin citarlos como fuente.

La periodista publicó el reportaje en un momento en que el presidente que gobernó de 2012 a 2018 se encontraba con la aprobación más baja de las últimas décadas, como ella misma escribió para abrir su artículo, y causó una gran polémica en la sociedad y medios. Incluso el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, expresó entonces una opinión al respecto a través de sus redes sociales.

El artículo fue escrito luego de “un amplio análisis de la tesis de Peña Nieto elaborado por un grupo de especialistas y académicos” y proporcionaba un dato curioso: EPN había plagiado una obra del también expresidente Miguel de la Madrid Hurtado, pero jamás hizo una referencia a su antecesor y tampoco lo citó en la bibliografía de su tesis, titulada “El presidencialismo mexicano y Álvaro Obregón”.

El 28 de agosto de 2016 la propia Universidad Panamericana admitió, mediante un comunicado, que la tesis del entonces presidente contenía tanto ideas propias como “ideas ajenas citadas e ideas ajenas no citadas”. La universidad también reconoció que el caso no tenía precedentes y que, palabras más, palabras menos, no sabía qué hacer, incluso acudió a la UNAM para hallar una solución.

“Se trata de un caso sin precedentes en el que no existen disposiciones en los cuerpos regulatorios aplicables a ese procedimiento de titulación. Se solicitó una consulta técnica a la Universidad Nacional Autónoma de México para que confirme por escrito este criterio. El Reglamento General de nuestra institución no es aplicable a ex alumnos. Estamos frente a un acto consumado sobre el que es imposible proceder en ningún sentido”, concluía el comunicado.

Finalmente, el expresidente Enrique Peña Nieto jamás fue sancionado de ninguna manera por el plagio de su tesis de licenciatura, aunque el caso se volvió un fenómeno mediático de los más polémicos y añadió otra mancha a la reputación del exmandatario, la cual jamás se pudo sacudir. Síguenos en Google News para más noticias. (Fuente: quinto-poder.mx)