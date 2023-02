“NO NOS TOMAN EN CUENTA”: Apicultores acusan que representante de AMLO en Yucatán no distribuye los apoyos de manera efectiva

Por Itzel Chan

MÉRIDA, MX.- Apicultores de Yucatán acusan Joaquín Díaz Mena, representante de la Delegación de Programas Integrales de Desarrollo del Gobierno Federal en el estado, por no distribuir los programas sociales de manera efectiva, pues indican que desde hace dos años no reciben el apoyo que se les ha prometido.

“Se comprometió a tener una relación de todos los que formamos parte de la cooperativa, pero no nos toman en cuenta”, indicó Arturo Puc, secretario de Pueblos Indios.

A pesar de que expuso que no es la primera vez que se han acercado con el representante del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en la entidad, no tienen respuestas.

Las y los apicultores piden que quienes sí han sido beneficiados con los apoyos, comprueben que realmente tiene colmenas, ya que denuncian que hay quienes reciben los recursos y ni siquiera desarrollan la actividad.

“Hay quienes tienen documentos que dicen que son productores de miel, pero en la Delegación de Programas Integrales no verifican si tienen colmenas o no. Nosotros en la cooperativa corroboramos que tengan sus apiarios y aún así no recibimos los apoyos”, precisó.

El apoyo al que se refieren es un recurso de seis mil 200 pesos anuales, los cuales les sirven para el mantenimiento de sus apiarios.

“Observamos que a los que se les da el apoyo no son apicultores y ya se le hizo ver a Joaquín, pero no quiere incluir a los demás, no entendemos por qué no nos quiere tomar en cuenta”, mencionó.

Los apicultores que exigen este apoyo son de municipios como Tizimín, Valladolid y Tekax.

El apicultor Fernando Rojas expuso que no es ni primera ni última vez que Díaz Mena es señalado por malos manejos de los recursos federales.

De la misma manera han expuesto esa situación en el senado de la República, en particular a los senadores morenistas Ovidio Peralta y Verónica Camino Farjat. (Notircaribe)