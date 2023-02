Preparan el ‘spring break’ con diferentes avisos en materia de seguridad

CANCÚN, MX.- A unos días del inicio de la temporada 2023 del “spring break”, comenzaron las acciones de información a los turistas, principalmente estudiantes de Estados Unidos que llegarán en las próximas semanas.

“México no permite que transportes drogas, armas de fuego, explosivos y sustancias flamables o combustibles. Es preciso documentar los objetos afilados”, señala un mensaje que empezó a difundirse entre las agencias de viajes que manejan este segmento.

“Mexico does not allow you to transport drugs, firearms, pointed items, explosives, flammable substances, and combustibles. Document sharp objects. #SpringBreak #Cancun #Tulum #RivieraMaya #Cozumel), refiere el mensaje en inglés.

La temporada más intensa del “spring break” comprende del 4 al 25 de Marzo 2023.

Cancún recibe desde 1988 este segmento, en esa ocasión para atender la drástica caída de turismo que se tuvo tras el paso del huracán “Gilberto”.

Luego de varias temporadas en la que se convirtió en todo un éxito pero también cierta pesadilla para algunos por los destrozos que ocasionaban en la infraestructura turística, el segmento comenzó a decaer y de hasta 100,000 que llegaron, llegó a menos de 25 mil los estudiantes.

Sin embargo, pese a la pandemia no dejaron de llegar.

Actualmente, el portal studentcity.com, de viajes especializado en vacaciones de primavera para los jóvenes de Estados Unidos, coloca a Cancún como el destino número uno para pasar este periodo vacacional, por encima de otros lugares como Punta Cana, República Dominicana y Nassau en Bahamas.

De acuerdo con cifras preliminares, se estima que a esta temporada llegarían unos 30 mil jóvenes estadounidenses a gastar un promedio de 100 a 150 dólares diarios en tours náuticos, entradas a los antros, excursiones o restaurantes, generando una importante derrama en dólares. (Infoqroo)