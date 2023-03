CULIACÁN | Suspenden a cinco sacerdotes acusados de acoso sexual

CHIAPAS, MX.- La diócesis de Culiacán, a través de su vocero el sacerdote Esteban Robles Sánchez, informó que cinco sacerdotes acusados de acoso sexual, fueron suspendidos para investigar los hechos, publicó La Jornada.

“Hemos tomado la decisión de aplicar las sanciones que a nuestra institución compete, a quienes después de un proceso tanto eclesiástico como civil, resulten responsables; están en proceso, el Código Canónico vigente nos dice que puede ser desde una llamada de atención en una gama, en un franja, hasta la expulsión del estado clerical”, dijo Robles Sánchez.

Los señalamientos de acoso sexual, ocurrieron el pasado 8 de marzo a través de una cuenta de Twitter de la usuaria @Daranny65, donde señala al padre Cristian Emanuel N, por presuntamente haber acosado a varios jóvenes. Y aseguran haber creado un grupo de apoyo de aquellos quienes fueron abusados por ese sacerdote.

“Me pidió que nos tomáramos una foto, le dije que sí y él aprovechó para tocar mi cuerpo sin mi consentimiento y en mi propia casa, yo helada sin saber como reaccionar ni qué decir, me sentí avergonzada, sólo me moví, me salí de la casa, me senté en un estado de shock porque era mi amigo, jamás pensé que él excedería esos límites”, señaló la usuaria @Daranny65 a través de su Twitter.

De ese testimonio se desprendieron otros testimonios de otras personas, y sobre otros sacerdotes.

El vocero de la diócesis de Culiacán, informó ayer martes la suspensión de cinco sacerdotes, y pidió a través de los medios de comunicación que se hicieran las denuncias formales.

“Que se haga una denuncia formal porque una cosa es lo que yo escuché, lo que al amigo o a la amiga (le dijeron), y otra a la persona y obviamente, dicho con todas sus letras, nosotros estamos junto con las personas que se han sentido vulneradas”, dijo Robles Sánchez.

También señalo que ayer martes fue denunciado ante la Fiscalía General del Estado al sacerdote encargado de la parroquia de Estación Gamboa, en Guasave, Sinaloa por el presunto delito de violación en contra de un joven entonces menor de edad, presuntamente ocurrido en abril del 2014. (Fuente: La Jornada)