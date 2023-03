Mike Pompeo, ex secretario de Estado en la era Trump, propone utilizar drones contra los cárteles en México

ESTADOS UNIDOS.- Estados Unidos podría utilizar aviones no tripulados, drones, para combatir a los cárteles de las drogas en México, dado que el Presidente Andrés Manuel López Obrador no ha dado muestras de querer eliminarlos, planteó Mike Pompeo, publicó razon.com.mx.

“Podemos asegurar nuestra frontera y proteger mejor al pueblo estadounidense de los cárteles de la droga. Por eso, como Secretario de Estado, sugerí que usáramos drones para atacar a los cárteles”, recordó Pompeo en un artículo publicado en la página electrónica del Centro Estadounidense para la Justicia y la Ley (ACLJ por sus siglas en inglés).

“Sabemos dónde están los cárteles”

De acuerdo con el exfuncionario, ante el fracaso de la vía diplomática para obligar al gobierno mexicano a atacar a los cárteles, su gobierno sabe dónde se esconden los criminales mexicanos y podrían adelantarse para evitar que envíen las drogas a su territorio.

“Sabemos dónde están (los cárteles) y qué están haciendo. No debemos esperar a que el problema llegue a nuestra puerta para abordarlo. Si el Gobierno mexicano no puede o no quiere eliminarlos, debemos proteger al pueblo estadounidense”, escribió Pompeo.

Pompeo también criticó a la administración Biden por no actuar con decisión en este caso “el equipo Biden, como de costumbre, está permitiendo que ortodoxias arraigadas limiten su enfoque y debiliten a EU. Está priorizando el involucramiento diplomático y la cooperación con México sobre salvar vidas en EU. ¿Cómo es exactamente que esta cooperación y compromiso está ayudando al país?”, cuestionó el político republicano.

Pompeo se une a Trump y a Barr

Con el suman tres de los más reconocidos políticos del partido republicano, Donald Trump, William Barr y Mike Pompeo, que están presionando al gobierno de Estados Unidos para que designe a los cárteles de las drogas mexicanos como organizaciones terroristas.

En caso de aceptar esa designación, los soldados estadounidenses podrían realizar incluso misiones armadas en territorio mexicano, algo que para el actual gobierno es totalmente inaceptable. (Fuente: razon.com.mx)