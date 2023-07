Zoé Robledo, titular del IMSS, incrementa giras a Chiapas luego de reconocer que aspira al gobierno estatal

CHIAPAS, MX.- Aunque este año hizo públicas sus intenciones de ser gobernador de Chiapas por Morena, el director general del IMSS visita varios estados desde que asumió el cargo en mayo de 2019, publicó expansiónpolitica.com.mx.

Ese año realizó una gira con el presidente Andrés Manuel López Obrador por los 80 hospitales rurales de IMSS-Bienestar, cuando todavía operaba como un programa y no se había convertido en organismo público descentralizado.

Desde entonces, Zoé Robledo ha presentado 108 informes de gastos por concepto de comisiones oficiales. Es decir, al ser funcionario público federal, está obligado a reportar cada tres meses cuánto gasta en giras de trabajo o viajes pagados con recursos públicos.

Según sus reportes disponibles en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), entre 2019 y 2022 ha gastado 921,623 pesos en viáticos institucionales. De esa cifra, 230,254 pesos, equivalente a 24.9% del total gastado, fueron viáticos para viajar a Chiapas.

En 2023, Zoé Robledo ha incrementado sus giras en Chiapas, con 12 visitas; en 2022 fue ocho veces.

En 2021 acudió en 10 ocasiones a Chiapas. Ese año reportó gastos por 14 viajes, es decir, que el 71% de las giras de ese año fueron a Chiapas, pues fue designado como encargado de la vacunación contra covid-19 en la entidad. Los informes disponibles indican que en 2020 fue cuatro veces a su tierra natal, y en 2019, seis.

En contraste, durante el mismo periodo de tiempo, reportó sólo cuatro informes de gastos por visitas a Michoacán, pese a que al principio del sexenio se anunció que el IMSS se mudaría a esta entidad como parte del plan de AMLO para descentralizar las dependencias de gobierno.

AMLO y Zoé Robledo

El director general del IMSS es uno de los miembros del gabinete ampliado más queridos por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Durante su gobierno, Robledo lo ha acompañado a distintas giras de trabajo y AMLO lo ha respaldado.

Fue subsecretario de Gobernación y, después, director del IMSS. A diferencia de otros sexenios, este puesto ha sido clave en la administración de López Obrador, pues Robledo es su mano derecha para cumplir una de sus principales promesas de campaña: mejorar el sistema de salud mexicano.

“El IMSS está en muy buenas manos, es muy bueno el director del IMSS”, declaró López Obrador en noviembre de 2021.

El jueves pasado, ante una denuncia de presunta corrupción de funcionarios del IMSS-Bienestar, el presidente López Obrador defendió la gestión de Robledo.

“Zoé es una gente honesta, trabajadora, le tengo confianza y no está metido en actos de corrupción. Puede ser que abajo, pero tampoco, porque nada de que ‘es que el de arriba es buena persona, pero no se entera o lo engañan’”, dijo, tras señalar que a Robledo no se le puede comparar con otros directores que ha tenido en IMSS porque él es un funcionario honesto. (Fuente: expansiónpolitica.com)