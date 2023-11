CDMX | Monreal operó alianza Sandra Cuevas-PRD que arrolló a la morenista Dolores Padierna en Cuauhtémoc

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- El dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano Grijalva, aseguró que la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, no pertenece a su partido, y que si se convirtió en su candidata por dicho cargo en 2021, fue por un acuerdo con el morenista Ricardo Monreal Ávila, publicó sinembargo.mx.

A través de una entrevista con la periodista Denise Maerker para su programa “Atando Cabos” en Radio Fórmula, el presidente perredista señaló que ella pidió diversas reuniones, además de que ayudó para ciertas actividades del PRD en la ciudad, pero que la supuesta exigencia que el partido le pedía y lo mucho que aseguró que ella entregaba es falso.

“Ella me ha pedido que nos reunamos. Ayudó para ciertas actividades del PRD en la ciudad, para espacios públicos, reuniones, siempre estuvo en disposición, pero decir que le pedíamos tanto y daba tanto es falso. Es una manera de justificar su salida, su ruptura en la coalición, para ir atrás de su pareja”, comentó haciendo alusión al Alcalde de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava, quien renunció recientemente a su militancia en el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Además, señaló que él no conocía a Cuevas hasta 2021, cuando fue presentada por Ricardo Monreal como parte de un acuerdo con el objetivo de evitar que Dolores Padierna, de Morena, resultara Alcaldesa de Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.

Esta tarde, Sandra Cuevas estalló contra el Frente Amplio por México, coalición con la que decidió tomar una pausa, y también aprovechó la oportunidad para arremeter contra funcionarios y dirigentes que conforman dicha fuerza opositora.

Durante una conferencia de prensa desde el Salón de Cabildos, Sandra Cuevas detalló sus diferencias con el Frente Amplio por México —conformado por los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD)— del que dijo que, luego de buscar para ser tomada en cuenta como candidata al Gobierno de la CDMX, no recibió “eco ni apoyo por parte de los partidos de la alianza”.

“El presidente nacional del PRD, próximo a desaparecer, me citó y como no podía faltar siempre borracho, siempre que a mí me recibió Zambrano, fue borracho. Borracho, prepotente y majadero. Al grado de que me dijo ‘¿y tú quién eres para levantar la mano?’ ¿Cómo que quién soy? Soy una persona con sueños y una persona que le suma al proyecto, que defiende la alianza”, relató Sandra Cuevas a los medios de comunicación. (Fuente: sinembargo.mx)