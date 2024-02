Niega director de Comercio en Vía Pública de Cancún incurrir en desacato

CANCÚN, MX.- La Dirección de Comercio en la Vía Pública cumplió hace dos semanas la sentencia dictada por un juez, en respuesta a una comerciante ambulante que aseguró haber sido expulsada de su espacio con fuerza pública, aseguró hoy Jesús Alberto Ayuso Magaña, titular de esta dependencia municipal.

Hace dos semanas, una ciudadana, Elvia Anel Contreras Joachí, aseguró que fue desalojada del espacio que ocupaba de la vía pública, en la colonia Paraíso Maya, supuestamente porque obstruía un local establecido. Ella alega que fue retirada para favorecer al líder de los tianguistas, Melitón Ortega, pero ella logró una sentencia de amparo para su reintegración, la que, acusó, no había sido cumplida.

Cuestionado al respecto, Ayuso Magaña aseguró que ya le dieron cumplimiento a la sentencia y la quejosa fue notificada de ello, aunque no quiso brindar detalles sobre qué implicaba este cumplimiento.

“Si no se estuviera cumpliendo, el juez tomaría las medidas y abriría una incidencia de ejecución de sentencia, que puede derivar en delitos y que son cosas que no están pasando”, señaló.

El director aclaró que la vía pública no genera derechos reales, por lo que, aunque el municipio pueda otorgar permisos para ejercer el comercio en él “eso no significa que te puedes adueñar de la calle, por eso no podría haber un desalojo”.

Ayuso Magaña aseveró que la comerciante ha sido atendida desde 2020 y que existen múltiples quejas de vecinos, razón por la que le practican visitas de verificación.

CARNAVAL

En otro tema, el director de Comercio en la Vía Pública indicó que alrededor de 70 vendedores se instalarán en el centro de la ciudad durante las festividades del Carnaval, donde los 24 comerciantes del parque de Las Palapas que se encuentran en la periferia de la Plaza de la Reforma tendrán la prioridad.

De ellos, 30 serán de artesanías y emprendimiento y el resto serán puestos de alimentos, además las carretas de artesanos de varios giros que se encontraban ya en el parque, “se tendrá que encontrar una esquinita, un rinconcito para que todos sean considerados”.

Durante los shows estelares esperan hasta 17 mil personas en las fiestas del carnaval, las cuales al agregarse un día más de festividades ayudarán a los comerciantes que fueron removidos por la remodelación del parque y que han visto mermadas sus ventas.

En cuanto a los comercios del parque de Las Palapas indicó que urge terminar el área de los comedores, donde se encuentran 13 locales comerciales que no han podido abrir, ya que, a diferencia de otros comerciantes, ellos permanecen cerrados. (Agencia SIM)