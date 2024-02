Buscan realizar circuito vial para asentamientos irregulares de Playa del Carmen

PLAYA DEL CARMEN, MX. – Santiago Chávez, secretario de Justicia Social y Participación Ciudadana, indicó que ya han presentado solicitudes ante el gobierno federal para dar mantenimiento a los caminos rurales al norponiente de la ciudad.

El objetivo es crear un circuito vial que conecte a los asentamientos irregulares, explicó, con lo que buscan pavimentar los caminos rurales para conectarlos con la carretera federal, además de gestionar que las combis de transporte público puedan garantizar el servicio a esta zona.

“Eso sería muy importante porque hay mucha gente que sale a trabajar a los hoteles y sale a la zona turística y eso facilitaría la movilidad”, expresó.

El funcionario dijo no contar con una fecha para iniciar con este circuito, debido a que primero tiene que verificar el estatus de estos terrenos, para que estos puedan ser utilizados para hacer los caminos.

Indicó que en la secretaría tiene un registro de 2 mil 800 familias que viven en asentamientos irregulares, sin embargo, considera que hay muchas más personas que viven en estas condiciones.

Comentó que junto con la CFE realizan recorridos en estas comunidades para contar con un diagnóstico de la necesidad de energía eléctrica. “Sabemos que no tienen luz, no tienen agua, no tienen drenaje ni los servicios básicos en estas comunidades que hemos estado recorriendo”, expresó. (Agencia SIM)