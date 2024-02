Resaltan necesidad de actualizar reglamentos para evitar homofobia en los deportes

PLAYA DEL CARMEN, MX. – Para evitar actos de discriminación hacia la comunidad LGTQB en el campo del deporte es necesario una actualización a los reglamentos, indicó Yuni Johana López García, directora de Diversidad Sexual, lo que evitaría que se vulneren sus derechos.

En breve entrevista, López García señaló la diversidad sexual en este campo está todavía expuesta a situaciones de violencia y discriminación, lo que limita el pleno derecho social de todas las personas al deporte.

“Yo soy partidaria de que no debe existir ningún tipo de discriminación, pero también sucede este tipo de cosas porque no se han puesto en el reglamento del deporte, no hay una actualización”, reiteró.

Para concientizar sobre este tema, la entrevistada invitó a participar en el juego de futbol amistoso que se realizará el próximo 19 de febrero a las 4 de la tarde en el parque Fundadores para conmemorar el Día Internacional contra la Homofobia en el deporte, donde también se estarán realizando pruebas de VIH por parte de la Asociación Vida Positiva. (Agencia SIM)