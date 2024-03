TABASCO | Candidata opositora acusa a Javier May de viajar en camioneta blindada propiedad de un contratista del Tren Maya

TABASCO, MX.- La candidata a gobernadora de la alianza Fuerza y Corazón, integrada por el PAN y el PRI, Lorena Beaurregard de los Santos, señaló que su contrincante de Morena, Javier May, viaja en una camioneta de un contratista del Tren Maya en los recorridos de su campaña por Tabasco, publicó latinus.us.

Afirmó que el exsecretario de Bienestar utilizaba en sus recorridos proselitistas una Suburban Tahoe High Country, placas WMD639B, que es propiedad del empresario Esdras Taracena Gómez.

En un comunicado, Beaurregard de los Santos acusó que Esdras Taracena es uno de los contratistas favoritos de Javier May y de Morena, ya que “ha obtenido contratos millonarios en el gobierno de Tabasco, en el ayuntamiento de Comalcalco y en la construcción del Tren Maya”.

“Hay que recordar que Javier May es pieza clave del #ModusOperAndy que en esencia es una nueva mafia de poder que contradice los cimientos de la Cuarta Transformación, esa filosofía de no robar, no mentir y no traicionar”, indicó en su mensaje.

Afirmó que el aspirante a gobernar Tabasco por Morena entregó por adjudicación directa más de 80% de los contratos cuando estuvo al frente de las obras del Tren Maya, siendo Esdras Taracena Gómez uno de los favorecidos por May.

Afirmó que sólo entre enero y agosto de 2022, el empresario recibió siete adjudicaciones directas por un total de 27.9 millones de pesos.

“Con la información de los datos de la tarjeta de circulación que nos hicieron llegar desde Morena sabemos ahora que hay un claro conflicto de interés y es un acto de corrupción tener en campaña un vehículo propiedad de un contratista; Javier May hace lo contrario a lo que pregona López Obrador”, finalizó.

“La contradicción es, cómo alguien que habla de pobreza anda en una camioneta de más de cinco millones de pesos, cómo alguien que viaja en un vehículo de esa naturaleza puede ir a ofender a las personas”, criticó.

Afirmó que hay zonas de alta marginación en diferentes municipios a los que no se les puede ofrecer ayuda y May llega en una camioneta Suburban blindada, con un costo millonario, “resultando ser ofensivo y absurdo, además de que es cuestionable de dónde salió todo ese recurso para obtenerla o si es propiedad de algún empresario que busca beneficiarse con contratos”.

Ante esto, el vocero del candidato de Morena, Fernando Vázquez Rosas, aseguró que Lorena Beaurregard trata de sorprender a los tabasqueños basando su campaña en mentiras porque no tiene propuestas. Además de aseverar que, le “gorrea” el pan y el café a los ciudadanos, al pernoctar en las comunidades que visita.

“Es absolutamente falso lo dicho por Lorena Beaurregard en el sentido de que el candidato de la coalición Sigamos Haciendo Historia por Tabasco se traslade en una camioneta blindada de más de 5 millones de pesos”, afirmó.

Explicó que May Rodríguez viaja en una camioneta Suburban modelo 2021, con un precio actual de poco más de 700 mil pesos, que no cuenta con ningún tipo de blindaje, que fue aportada por un militante y se tiene debidamente registrada ante el INE.

La candidata de PAN y PRI respondió a las declaraciones de Fernando Vázquez diciendo que el candidato de Morena miente porque en el mercado no hay ni una sola camioneta de ese modelo que se venda a ese precio y mostró ofertas en línea de unidades del mismo modelo con costos por arriba de los dos millones de pesos. (Fuente: latinus.us)