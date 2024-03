Ningún proyecto por encima de la voluntad de los pueblos indígenas, afirma Xóchitl Gálvez; serán ellos los que avalen la construcción de cualquier proyecto de energía renovable, dice la candidata, en gira por Oaxaca

OAXACA, MX.- La candidata a la Presidencia de la República por el PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez, afirmó que durante su gobierno trabajará para que se apruebe la reforma constitucional para la consulta a los pueblos indígenas y afromexicanos, que es un gran pendiente de este sexenio.

Desde Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, municipio indígena con población

zapoteca, la ingeniera aseguró que es necesario que los pueblos y comunidades den su

aval para la construcción de cualquier proyecto de energía renovable y cualquier parque

industrial que se quiera instalar en la región.

“Ningún proyecto por encima de la voluntad de los habitantes de Oaxaca, a eso yo me

comprometo. Me comprometo a consultar a los pueblos indígenas y con los pueblos

indígenas yo sí me comprometo, no como el actual Presidente, a enviar la reforma

constitucional y aprobarla en materia de derechos indígenas. Por eso les pido que voten

por nuestros diputados y por nuestros senadores. Necesitamos tener el Congreso para

apoyar todos estos proyectos”, dijo en el encuentro con militantes y sociedad civil.

Agregó que buscará que a Oaxaca lleguen empresas relacionadas con la tecnología, la

medicina, la robótica, la inteligencia artificial, los semiconductores y la industria del

entretenimiento.

“Yo no quiero que Oaxaca se quede pobre, yo quiero que Oaxaca salga de la pobreza y

de la pobreza solamente se sale si apostamos por la educación de nuestros hijos y si le

apostamos a traer buenos empleos aquí en Oaxaca”, sostuvo.

Enfatizó que, de los tres candidatos que se postulan a la Presidencia de la República,

ella es la única que sabe generar empleos. “Soy la única que es empresaria. Soy la única

que sabe lo que cuesta ganarse el dinero con el sudor de la frente”, expuso.

Gálvez Ruiz invitó a los asistentes a luchar, a trabajar, a animarse y a salir a votar el

próximo 2 de junio. (Comunicación Social candidata Xóchitl Gálvez)