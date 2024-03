“ROBERTO PALAZUELOS SE DEJÓ LLEVAR POR LA DESESPERACIÓN”: Leobardo Rojas afirma que supuesto secretario del PRD en Playa del Carmen que se sumó a MC no ostenta cargo alguno ni es militante

Por Julio César Solís

CANCÚN, MX.- Luego que en un grupo de supuestos perredistas, encabezados por Fernando Mérida, quien se ostentó como secretario municipal del PRD en Playa del Carmen, se sumó a la campaña del candidato al Senado por MC, Roberto Palazuelos, el dirigente estatal del sol azteca, Leobardo Rojas, afirmó que esos ciudadanos no ocupan cargos ni son militantes.

El pasado viernes, Fernando Mérida junto con otras personas, anunció su incorporación a la campaña del abanderado emecista, quien ese día realizó actividades proselitistas en Playa del Carmen.

Consultado sobre el tema, Leobardo Rojas, consideró que Roberto Palazuelos se dejó llevar por la desesperación por sumar puntos a su campaña y aseguró que sus operadores políticos exhibieron poca capacidad y desconocimiento de cómo se integran los partidos políticos en los municipios.

“Es un ciudadano que simpatizó con el PRD, pero no ostenta ningún cargo municipal o estatal ni encomienda, y Roberto Palazuelos se dejó llevar en su desesperación por sumar adeptos a un proyecto que no despega y le hace caso a ciudadanos que ostentan cargos que no existen al interior del partido”, señaló.

Y enfatizó “eso demuestra la poca capacidad de sus operadores políticos y el desconocimiento total de cómo están los partidos políticos en los municipios”.

Leobardo Rojas recalcó que Movimiento Ciudadano está perdiendo cuadros políticos como sucedió con la diputada local, Maritza Basurto y con Johnny Monreal que dejó las filas del partido “naranja”.

“Movimiento Ciudadano ha perdido personalidad al interior del partido y suman a ciudadanos que no ostentan cargos para intentar levantar la campaña de un candidato que no despega”, puntualizó. (Noticaribe)