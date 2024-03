Xóchitl Gálvez achaca ‘descarrilamiento del Tren Maya’ a balastro de mala calidad suministrado por sobrinos de AMLO

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Como una “estupidez” calificó la candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez la acusación en su contra sobre estar detrás del descarrilamiento de un vagón del Tren Maya, publicó 24-horas.mx.

“Eso es estúpido porque yo qué tengo que ver … ya basta de mentiras. ¿Ayer qué dijeron? que yo era la responsable de que se descarriló el Tren Maya, ¡bola de corruptos!, ¡bola de mentirosos!, ¡bola de ineptos!, ellos son los responsables”, acusó Gálvez Ruiz.

Recordó que los hijos del primer mandatario, Andrés Manuel López Obrador, contrataron a sus primos para hacer y suministrar un balastro de mala calidad y que de 120 mil millones que se tenían planificados, el Tren costó 500 mil millones de pesos, “¡es una ratería y la vamos a parar!”, advirtió.

Desde Durango, la abanderada del PAN, PRI y PRD se comprometió a construir una nueva autopista que permita comunicar a esa entidad con Zacatecas y a poner más puestos de la Guardia Nacional en los caminos.

Cuestionada sobre los moderadores del primer debate presidencial que fueron impugnados por Morena, Gálvez Ruiz dijo que la candidata Claudia Sheinbaum “quiere puros moderadores a modo de los que aplauden a la 4T. No le gusta el cuestionamiento, tiene miedo; tiene miedo a las preguntas, tiene miedo que le pregunten por todo aquello que este gobierno no ha hecho, pues imagínate dice que México está mejor que nunca, pues, ¿cómo? no hay manera de sostenerlo”.

De esa manera, la abanderada de Fuerza y Corazón por México, dijo que ella sí está de acuerdo con los moderadores “con quien quieran, quiero porque yo estoy segura que en el debate le voy a hacer ver sus mentiras a la señora Sheinbaum”. (Fuente: 24-horas.mx)