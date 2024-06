Claudia Sheinbaum responde a reproches de Gerardo Fernández Noroña

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Claudia Sheinbaum, virtual ganadora de la Presidencia, adelantó que en breve platicará con Gerardo Fernández Noroña, quien será senador plurinominal, y quien acusó sobre un incumplimiento de acuerdos en Morena. Destacó que es un compañero “de primerísima, que va a seguir formando un papel muy importante en el movimiento de concientización”, publicó politico.mx.

En conferencia de prensa, Sheinbaum Pardo destacó que conoce a Noroña desde hace varios años, por lo que le tiene un cariño personal y ha coincidido con varias personas.

“Gerardo Fernández Noroña es un compañero de primerísima, aparte del cariño como compañero de lucha, tenemos un cariño personal porque fue muy cercano a “La Chata”, María Fernanda Campa, hija de Valentín Campa, que yo conocí desde muy pequeña, porque ella era esposa de Raúl Álvarez Garín, eran muy amigos de mi madre, hasta tenemos en común personas que nos formaron en algún momento en nuestra vida. Gerardo va a seguir formando un papel muy importante en el movimiento de concientización, de formación, la gente quiere muchísimo a Gerardo y ya voy a platicar con él en su momento”, señaló.

Sheinbaum Pardo explicó que Fernández Noroña participó en la encuesta interna como representante del PT, aunque no sea militante de ese partido político, sin embargo, también resaltó que es un compañero del movimiento y que tiene su respeto y reconocimiento.

“Él entró a la encuesta por el PT. Todos somos parte del mismo movimiento, formalmente entramos Marcelo, Adán Augusto, Monreal y su servidora como parte de Morena. Entró Velasco por el Verde y Gerardo, que no es militante del PT, pero que ha sido diputado del PT entró formalmente como propuesta del PT”, dijo.

Durante la conferencia de prensa, Sheinbaum Pardo detalló que ya tiene todos los nombres de las personas de su gabinete pero que los dará a conocer poco a poco, solo le faltaría concretar los nombres de los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Marina (Semar); pues esto lo plantea hacer previo a tomar posesión.

“El gabinete tiene varias cualidades, personas de primera como el doctor De la Fuente… No va a venir nadie que no coincida con nuestro proyecto, todos tienen esa característica, personas que conocen sus áreas”, detalló.

Así fue el reclamo

La noche del domingo Gerardo Fernández Noroña se lanzó contra los liderazgos de Morena por no cumplir los acuerdos políticos que se hicieron cuando se realizó la contienda interna del partido para elegir a su candidato presidencial, en donde él quedó en tercer lugar, logrando superar a Adán Augusto López, Ricardo Monreal y Manuel Velasco.

El reclamo del petista llega después de que Adán Augusto y Ricardo Monreal hayan sido anunciados como próximos coordinadores de Morena en el Senado y la Cámara de Diputados, respectivamente, cuando a él solo se le otorgó una senaduría plurinominal.

“Públicamente, Mario Delgado me decía ‘camarada de bronce’ en los mítines, por la medalla de bronce en tercer lugar. Está claro el mensaje de que Adán Augusto va a encabezar el Senado, y por ahí va el acuerdo, pero luego dije, pues sí es injusto, es incorrecto. Están pasando por encima de uno. Eso no va a hacer que divida, que rompa, que diga barbaridades… no, no no. Simplemente, si no se cumple el acuerdo, ah, bueno, está bien, tomo nota, no se cumple el acuerdo, punto. Pero es incorrecto que al último lugar le den la coordinación de la Cámara de Diputados, y yo que quedé en tercer lugar”, apuntó Fernández Noroña en un video que ha circulado en redes sociales.

De la misma forma, reiteró que Ricardo Monreal se estaba viendo beneficiado de su militancia morenista para ocupar la coordinación en San Lázaro, pues enfatizó que el zacatecano quedó en último lugar de la encuesta.

“Es incorrecto que digan que los compromisos se cumplen y luego hagan maromas para no cumplir. Quinto lugar, yo no quedé en quinto lugar… una senaduría pluri. Quinto lugar… ¿quién quedó en quinto lugar? Manuel Velasco. Sexto lugar, una diputación pluri… ¿quién quedó en sexto lugar? Monreal. Una diputación pluri… le están dando la coordinación de los diputados, lo que le correspondía al tercer lugar. Es un trato privilegiado para los compañeros que están afiliados a Morena, y yo que soy de Morena y del PT, y que soy del Verde, y que soy del movimiento y que soy del pueblo”, aseveró. (Fuente: politico.mx)