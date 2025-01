“LO QUE AYUDA SERÍA LA COLABORACIÓN”: Sheinbaum critica designación de cárteles como terroristas por Trump

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, rechazó la decisión del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, de designar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. La mandataria calificó la medida como inútil y abogó por fortalecer la colaboración binacional para combatir el problema del narcotráfico.

“Lo que ayuda sería la colaboración y la coordinación conjunta. Nosotros tenemos una estrategia integral, y en esa estrategia puede haber colaboración y coordinación laboral. Es importante también lo que hemos estado manifestando: el asunto del consumo de fentanilo no sólo es un tema de grupos criminales, sino también de salud pública y atención a las causas. Queremos la construcción de la paz, evitar el tráfico de armas y que el fentanilo no llegue a ningún lugar”, declaró Sheinbaum.

Análisis jurídico del decreto

Tras el anuncio de Trump, Sheinbaum instruyó a un equipo de abogados a realizar un análisis jurídico sobre las implicaciones del decreto. Este establece un periodo para evaluar las consecuencias de clasificar a una organización como terrorista.

“El tema no es si ayuda o no la definición de organizaciones terroristas para combatir a estos grupos. Finalmente, lo que ha manifestado Trump es que no quiere que llegue fentanilo a Estados Unidos, y nosotros no queremos que llegue a ningún lado. Estamos combatiendo a estos grupos criminales”, afirmó la mandataria.

Acusaciones de Trump contra México

El expresidente Trump ha sostenido que México está “gobernado por los cárteles” y lo ha calificado como un lugar “muy inseguro”. Además, amenazó con imponer aranceles del 25% a partir del 1 de febrero si el gobierno mexicano no logra frenar la “invasión” de migrantes y drogas, en particular el fentanilo.

Sheinbaum reiteró que la solución a estos problemas requiere de un enfoque integral que contemple el tráfico de armas, el combate a la delincuencia organizada y la atención a las causas de fondo, como la pobreza y el consumo de drogas. Concluyó señalando que la construcción de la paz debe ser el objetivo prioritario para ambos países. (Agencias)