Sesionarán diputados el próximo jueves para derogar la exención de impuestos a nuevos casinos en QR

CHETUMAL, MX.- En la cuarta sesión de la Comisión Permanente de la XVI Legislatura, que preside Cristina Torres Gómez, turnó a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta para que analice la derogación del Artículo Séptimo Transitorio de la Ley de Ingresos de Quintana Roo, en el apartado de “Derechos” en el decreto número 15; además de convocar al Primer Periodo Extraordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Legislativo el día 16 de enero a las 17:00 horas para tratar precisamente la derogación de la iniciativa.

Advertisement

En el caso del Séptimo Transitorio se decía que “Las personas físicas o morales que realicen inversiones en el Estado de Quintana Roo, superiores a los $40,000,000.00 (Cuarenta millones de pesos M.N.) y cuyo giro sea de juegos y concursos en la modalidad de casinos, que se ubiquen en las zonas turísticas del Estado y que acrediten ante las autoridades estatales competentes, que al menos el 50% de sus clientes sean extranjeros o no residentes en la entidad, estarán exentos durante el ejercicio fiscal del 2020 del pago del Impuesto a las Erogaciones en Juegos y Concursos”.

La propuesta para derogar dicho artículo se fundó en que no se tomaron en cuenta las condiciones y principios de equidad tributaria, no fue justificado; además que el giro de los casinos es igual que cualquier otra empresa, por ello es pertinente erogar el Transitorio Séptimo del decreto número 15 donde se expide la Ley de Ingresos del Estado de Quintana Roo para el ejercicio fiscal 2020. La ciudadanía expresó su rechazo, así como diferentes sectores de la sociedad, pues consideran que no aportan para las buenas costumbres.

La propuesta fue presentada de manera independiente por el diputado José Luis Toledo Medina (Movimiento Ciudadano); José Luis Guillén López (MAS) y los diputados del grupo legislativo del PRD, Iris Mora Vallejo y Pedro Enrique Pérez Díaz.

Alberto Batun Chulim sugirió que se gire oficio para cada diputado donde se cite a la sesión extraordinaria para el jueves 16 de enero. (Agencia SIM)

Advertisement

Advertisement

Me gusta: Me gusta Cargando...