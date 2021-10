Juzgado da plazo a Alejandra Aguirre para vacunar contra la covid-19 a menor de edad amparado en Chetumal

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX.- El Juzgado Sexto de Distrito, con sede en Chetumal, otorgó un plazo de 24 horas a la Secretaría de Salud, encabezada por Alejandra Aguirre Crespo, a partir del martes próximo, para acreditar el cumplimiento del amparo 709/2021 a favor de un menor de 12 años de edad, y se establezca una fecha para que sea vacunado contra el covid-19.

Andrés Blanco Cruz, representante legal de la familia del menor que ganó el amparo, explicó que este plazo fue otorgado luego que se interpusiera un incidente de inejecución, logrando el requerimiento del juez para que el niño sea valorado médicamente el próximo martes.

El juzgado ya notificó a la Secretaría de Salud para que acredite que ha dado cumplimiento a la orden judicial, es decir, que al menor se le han practicado los estudios médicos y con base en ello se fije la fecha y hora para aplicarle la vacuna correspondiente, explicó.

Blanco Cruz explicó que el martes, el menor de edad debe presentarse al área de pediatría del Hospital General de Chetumal, donde le harán una valoración médica que determine si puede ser vacunado y, en caso de ser así, se fije una fecha y hora para aplicarle la dosis contra el covid-19 en el plazo más inmediato posible.

Lamentó la negativa de las autoridades sanitarias de cumplir con el amparo otorgado desde el 6 de septiembre al recurrir a procesos legales dilatorios.

Blanco Cruz refirió que, una vez que la SESA rinda su informe al juez, se constará que la fecha de vacunación del menor sea lo más breve posible, “pues de no darse así, se le notificaría al juez que nuevamente hay una negativa por parte de la instancia de salud que encabeza Alejandra Aguirre Crespo, ya que no estaría dando cumplimiento a lo ordenado en una clara muestra de desinterés por no garantizar la salud de los menores quintanarroenses”. (Noticaribe)