Joven yucateca denuncia que estuvo a punto de ser asesinada por su exnovio en Playa del Carmen

Por Itzel Chan

MÉRIDA, MX.- La joven Melissa N. ha interpuesto una denuncia ante la Fiscalía General del estado de Quintana Roo luego de que su actual exnovio L. A. G. R. intentó matarla la madrugada del 1 de diciembre en Playa del Carmen, Quintana Roo, por lo que pide a las autoridades que no ignoren su caso.

La joven ha acudido para pedir apoyo a la asociación ‘Acción Jurídica Feminista’, con el fin de que su caso no quede impune.

Representantes de la asociación afirman que actualmente hay un proceso legal en contra del presunto agresor y solicitan que se tipifique el delito como es: feminicidio en grado de tentativa.

“Queremos no tener que sentirnos inseguras con las personas que amamos, queremos no tener que limitarnos a amar por miedo a que nos maten, o perder nuestra libertad, vivir con miedo a todas horas, que nos arrebaten nuestra tranquilidad. Si hoy Melissa está viva para contar lo que pasó es porque pudo salir de ahí, es porque tuvo la suerte de sobrevivir, pero no todas corren con la misma suerte”, advierten integrantes de la asociación.

En la narración de los hechos, Melissa describió que el 29 de noviembre viajaron a Playa del Carmen y la noche del 30 de noviembre acudieron a un establecimiento en donde él comenzó a tener arranques de celos.

“De regreso al hotel, me tomó de la quijada y me dijo que dejara de ver hombres”, manifestó.

Las agresiones aumentaron una vez que llegaron al hotel, pues la joven afirma que ahí tuvo miedo de morir.

“Me tomó del cabello y me tiró a la cama. Me puso una almohada en la cara tratando de asfixiarme”, describió.

Logró tirarse al piso, pero ahí, con una toalla trató de asfixiarla por segunda ocasión, mientras que Melissa ponía más resistencia a pesar de no poder respirar.

“Le dije que me iba a matar y él respondió: te voy a matar”, recordó.

Luego de luchar por su vida, la joven describió que se pudo escapar y así a primera hora acudió a las oficinas de la Fiscalía General de Quintana Roo a interponer la denuncia correspondiente e incluso, cuando elementos policiacos acudieron al hotel en donde se habían hospedado, el presunto agresor ya había huido.

Melissa pide que su caso no sea ignorado y que las autoridades hagan lo posible para darle seguimiento. (Noticaribe)