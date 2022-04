ELECCIÓN 2022 | INICIA KIRA IRIS CAMPAÑA E INCITA A LOS PLAYENSES A TRABAJAR EN EQUIPO: Candidata de la coalición ‘Va por Quintana Roo’ busca mantener curul por el Distrito 10

PLAYA DEL CARMEN, MX.- Kira Iris candidata a diputada de la coalición “Va por Quintana Roo” por el Distrito 10, inició su campaña en el domo del Parque de la Madre, del fraccionamiento Bosque Real, donde cientos de simpatizantes le manifestaron su apoyo, ahí les invitó para que el próximo 5 de junio acudan a votar a las urnas y decidan el futuro de las familias de Playa del Carmen.

Kira, estuvo acompañada de Laura Fernández Piña, candidata a la gubernatura por la alianza “Va por Quintana Roo”, dirigentes de los partidos, y su compañera de fórmula Danna Ramírez Saldaña.

“Hoy estamos reunidos en una gran celebración, esto es una fiesta, pero de lo que hoy estamos hablando es de algo muy muy serio, esto tiene que ver con nuestro hogar, necesitamos trabajar unidos, necesitamos solucionar los problemas de la gente, necesitamos dejar los intereses personales de esos políticos corruptos que cuando estuvieron y tuvieron la oportunidad no hicieron nada por Playa del Carmen”, mencionó la abanderada del PAN, PRD y Confianza por Quintana Roo.

Durante su discurso Kira Iris se comprometió que desde el congreso gestionará y realizará todas las acciones necesarias para que este municipio tenga los recursos económicos para combatir a la delincuencia; también se comprometió a luchar contra la corrupción, porque el dinero de Playa del Carmen es dinero de los playense y se debe usar a favor del pueblo en los hospitales, escuelas, calles, iluminación, para niñas, niños y mujeres; para animales, para combatir el sargazo que hoy es un problema; y también para fomentar la cultura y el deporte.

Sostuvo que esto no es oportunismo, ni es un trabajo para improvisados, ni tampoco para inexpertos, porque Playa del Carmen necesita gente preparada y comprometida con los playenses.

“Esta campaña es de cambio y de unidad, es para dejar atrás a esos gobiernos del pasado, es para dejar atrás a ese gobierno de Laura Beristain, es para dejar atrás a esos políticos corruptos que únicamente buscaron su propio interés a costa de nuestra tranquilidad, de nuestra seguridad, de la calidad de vida de todos los que amamos Playa del Carmen”.

Resaltó que Solidaridad ha iniciado un proceso de cambio de la mano de la presidenta municipal Lili Campos Miranda, después de haber sufrido durante demasiados años las consecuencias de gobiernos corruptos, pues a menos de 6 meses de haber tomado las riendas del municipio, Playa del Carmen pasó de estar en la posición 15 de las 50 ciudades más inseguras a la posición número 40.

Asimismo, pasó de ser una ciudad sucia para tener un sistema de recolección de basura más eficaz; de tener 15 patrullas que dejó la pasada administración a contar con más 200 unidades; y de ser una ciudad que prácticamente vivía en la oscuridad a tener un mejor sistema de alumbrado.

“La buena noticia es que el cambio va en camino, que estamos cambiando, pero ¿saben algo? nos falta mucho todavía, nos falta mucho y les quiero decir algo más, esto no es tarea de uno o de unos cuantos, esta es tarea de todos… nuestra presidenta no puede sola, necesita de nuestro apoyo, de todo nuestro apoyo. Es momento de trabajar en equipo, somos un equipo”.

“Amiga, amigo, amigos, no arriesgamos nuestro futuro, con tu voto, con nuestro voto, podemos hacer que las cosas cambien, porque si se pueden cambiar, sí se puede”.

Invitó a todos los playenses a que la acompañen en cada momento de esta campaña y reiteró que esta campaña es de amor y no de odio, es una campaña limpia, llena de propuestas.

Mi campaña es de amor y no de odio; llegó el momento de que el pueblo decida: Kira Iris

Por la mañana, la candidata Kira Iris resaltó que su campaña será de respeto y la gente de Solidaridad es la que va a decidir.

En conferencia de prensa, destacó que su campaña es de amor y no de odio, en donde pretende buscar la unidad y no la división; dónde buscará construir, no destruir con el diálogo, la comprensión la empatía.

Kira Iris estuvo acompañada de Eduardo Martínez Arcila, diputado coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional en el Congreso del Estado; Germán González Pavón, dirigente estatal del partido; y su suplente Danna Ramírez Saldaña.

En su mensaje, destacó que Solidaridad requiere de trabajo en equipo.

“Solidaridad quiere unidad, Solidaridad ya está cansado de políticos que hacen circo, al menos yo como ciudadana estoy cansada de ese circo; queremos ciudadanos con cargo y ciudadanos sin cargo, trabajando por el bien de nuestra comunidad y por nuestro Solidaridad”, puntualizó.

Reiteró que hoy, Solidaridad “está cansado de los malos gobiernos pasados como el de Laura Beristaín”, quienes le hicieron bastante daño al municipio.

Hoy en día, agregó, se busca una construcción y un diálogo con la ciudadanía, y eso “ya tengo claro que es lo que quiere el ciudadano”.

“Entiendo lo que piensa el ciudadano y porque le pido al ciudadano que ahora tenemos que trabajar en equipo, ahora tenemos que salir juntos a trabajar por la ciudad que queremos”, aseveró.

Kira Iris, mencionó ser una mujer de palabra, de compromiso y de trabajo, pero reconoció que “el pueblo pone y el pueblo quita, pues llegó el momento de que el pueblo decida, y que decida por ciudadanos con experiencia, con capacidad, con claridad, con compromiso”. (Con información del PAN-PRD e Infoqroo)