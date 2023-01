“ASUME TU RESPONSABILIDAD”: Ríspido encuentro de Alcaldesa de Felipe Carrillo Puerto con habitantes de San Silverio; ” si no quieren la mano, me llevo la maquinaria”, amenaza María Candelaria Hernández 

Por Rafael Briceño

FELIPE CARRILLO PUERTO, MX. – Ante el incumplimiento de sus compromisos, habitantes de la comunidad de San Silverio recriminaron a la presidenta municipal, María del Carmen Hernández Solìs, el hecho que el ayuntamiento de Tulum desistiera de seguir apoyándolos lo que ocasionó que amenazara con retirar la maquinaria que se encuentra en la comunidad.

Durante un recorrido de supervisión de las obras que se realizan en la comunidad, los habitantes de San Silverio simplemente exigieron a la alcaldesa que no evada su responsabilidad de escucharlos y responder a sus compromisos de campaña.

“No es cuestión de pelear, sino que respondas a tus compromisos de campaña”, le exigían a la alcaldesa.

Además, la responsabilizan por la decisión del ayuntamiento de Tulum de no seguir apoyando a los habitantes de la comunidad de San Silverio.L

La presidenta municipal de Felipe Carrillo Puerto recriminó al delegado de la comunidad el que no quieran aceptar la realización de calles, además de señalar que cobraba en el ayuntamiento.

“Vamos a platicar señor delegado porque usted es la autoridad y cobras en Felipe Carrillo Puerto”, le espetó.

Ante la petición de los habitantes dijo que no iba a firmar ningún papel y que incluso no tenía porque quedarse.

“Vengo a ver las obras que ustedes aprobaron y no me digas ahora que siempre no y quieras encerrarme y bloquear la maquinaria”, se quejó.

Afirmó que es su responsabilidad como presidenta municipal supervisar las obras “y no por un berrinche no se haga, ya vieron lo que hizo Marciano en Tulum que dijo que siempre no”.

Si no quieren la obra pues nos llevamos la maquinaria y se quedan sin ella, amenazó.

Ante el reclamo de los habitantes de la comunidad, Hernández Solís dijo que no era su responsabilidad y que en todo caso a quien deberían reclamar es a los diputados.

Los habitantes de la comunidad insistieron en que la presidenta municipal de Felipe Carrillo Puerto y asuma su responsabilidad y solucione el conflicto que hay en la zona. (Noticaribe)