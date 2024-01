Aristegui responde a descalificaciones de AMLO al reportaje sobre presunto desvío de fondos en la 4T

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- La periodista Carmen Aristegui criticó que el presidente Andrés Manuel López Obrador haya descalificado la investigación realizada por Aristegui Noticias y la periodista Regina Diez Gutiérrez, donde revelan que el actual gobierno desvía fondos para pagar la deuda generada por la cancelación del Aeropuerto de Texcoco y financiar la construcción del Tren Maya, publicó infobae.com.

La comunicadora acusó al presidente López Obrador de utilizar recursos públicos para descalificarla a ella y a la periodista que realizó la investigación, y que intentó “minar” la credibilidad de ambas, poniendo en juicio la veracidad de las pruebas presentadas.

“No fue contemplado el contenido del reportaje y de la investigación, no se ha discutido desde el gobierno uno solo de los datos, no hay una critica seria del gobierno de México a esta investigación y lo que dice. Lo que hay son descalificaciones genéricas, divagaciones, acusaciones a la periodista, interpretaciones de si estoy defendiendo, ya no entiendo si a Grupo Imagen, imagínense que absurdo si fuera el caso, que porque uno de los inversionistas es parte de un grupo de comunicación”, comentó la periodista, después de contextualizar sobre el contenido de la nota que revela el desvío “gigantesco” de recursos.

Asimismo, resaltó que ninguno de los datos que fueron presentados en el reportaje fue desmentido o tratado con la seriedad que se merecía para aclarar la situación, pues dijo que el mandatario federal se dedicó a “divagar” y “minar la credibilidad de una periodista”.

“Ni una sola línea de lo que se ha publicado ha sido controvertido por el gobierno de la República. Lo que hay son descalificaciones, intento de minar la credibilidad de una periodista y las demás cosas que ya son comunes, pero que no por eso debemos acostumbrarnos y dejar de señalar la gravedad que tiene que un presidente de México como nunca había ocurrido antes se dedique a eso a tratar de desprestigiar a quien opina, critica, investiga, tratar de minar la percepción respecto las personas que trabajamos en medios de comunicación y hacemos periodismo”, sostuvo la periodista.

¿Qué dijo el presidente sobre Carmen Aristegui?

El presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó la investigación del equipo de Aristegui Noticias intenta “defender” a los empresario que estaban involucrados en el desarrollo del proyecto, pues había dueños de medios de comunicación que habían invertido y formarían parte, según el mandatario, del desarrollo.

Incluso acusó que en gobiernos anteriores, Carmen Aristegui decía hacer periodismo independiente cuando realmente estaba ayudado al “conservadurismo”, esto supuestamente mediatizando noticias en sus espacios informativos, puesto que el auge de las redes sociales como medio de comunicación no existían.

“Ahora está sacando un reportaje Aristegui sobre el Aeropuerto de Texcoco, saben a quién le habían dado el contrato para construir la pista en Texcoco, a uno de los dueño de Imagen, qué tiene que ver un medio de comunicación con hacer una pista de un aeropuerto y eso es lo que está defendiendo Carmen Aristegui. Yo sostengo que ella le ha ayudado mucho al conservadurismo porque mediatizaba, hacía creer a muchos de que hacía un periodismo independiente (…) se convirtió en la paladina de la libertad”, dijo el presidente López Obrador. (Fuente: infobae.com)