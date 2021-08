INE repartirá casi 5 mil 800 mdp entre los partidos políticos para 2022

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- La Comisión de Prerrogativas del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó una bolsa de poco más de 5 mil 821 millones de pesos para el financiamiento público total de todos los partidos políticos en 2022, proyecto que se llevará a discusión del Consejo General, publicó politicaexpansion.com.

Debido a que aún no hay claridad sobre los resultados finales de las elecciones federales del pasado 6 de junio, no se pudo aprobar la distribución entre cada uno de los partidos, pues no se sabe todavía cuántos quedarán en el sistema político.

Las cifras preliminares apuntan a la desaparición de los partidos Encuentro Solidario (PES), Fuerza México y Redes Sociales Progresistas (RSP) al no haber alcanzado el 3% de la votación nacional, pero en conjunto han impugnado los 300 distritos electorales en los que se distribuye el país.

No obstante, será hasta que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resuelva cuando se podrá decidir cuánto le corresponde a cada fuerza política y en su caso a cuáles no les corresponde financiamiento en 2022 e iniciar su proceso de liquidación.

En sesión de la Comisión, el director ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, Patricio Ballados, recordó que la asignación del financiamiento a los partidos “no es una decisión que tome el INE de forma unilateral o arbitraria, sino que es producto de una fórmula aritmética de la Constitución”.

Esta fórmula considera el padrón electoral, que con corte al 31 de julio asciende a 95 millones 170,381 ciudadanos, y la Unidad de Medida y Actualización (UMA) que es de 89.62 centavos.

De la bolsa total se dedicarán:

5 mil 543 millones 960 mil 204 pesos para actividades ordinarias de los partidos

166 millones 318 mil 806 pesos para las actividades específicas

110 millones 879 mil 204 para franquicia postal

693 mil pesos para franquicia telegráfica

Ballados expuso que no es la primera vez en que se aprueba la bolsa total sin distribuir por partido, ya que el organismo aprueba su proyecto de presupuesto a fines de este mes y aunque el financiamiento para partidos no lo ejerce el Instituto debe contemplarlo en la solicitud presupuestal que se envía a la Cámara de Diputados.

“Sin duda el 1 de septiembre tendremos definiciones para efectos de determinar la distribución”, dijo la consejera presidenta de la Comisión, Claudia Zavala.

La semana pasada se tenía previsto que el TEPJF comenzara a discutir casos relativos a la elección federal, pero por ahora no se ha realizado y se vive una situación de incertidumbre, debido a que el magistrado presidente José Luis Vargas, fue depuesto del cargo y en su lugar fue electo el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. (Fuente: politicaexpansion.com)