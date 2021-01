“ANTE AVISO NO HAY TRAICIONES”: Advierte Carlos Joaquín a empresario que serán denunciados ante la FGE por no atender recomendaciones sanitarias; QR mantiene semáforo naranja en el norte y amarillo en el sur

Por Saraí Reyes

CANCÚN, MX.- Tras dar a conocer que el Semáforo Epidemiológico se mantiene en color naranja en la Zona Norte de Quintana Roo y amarillo en la Zona Sur por el incremento de casos de COVID-19 durante la semana del 1 al 7 de febrero, el gobernador Carlos Joaquín, advirtió que “ante aviso no hay traiciones”, en un claro mensaje hacia las empresas que serán denunciadas ante la Fiscalía General del Estado (FGE), en la búsqueda de aplicar clausuras definitivas por no atender las medidas sanitarias.

El mandatario estatal destacó que la zona sur de Quintana Roo está a un paso del color naranja por la velocidad de contagios registrados en esta última semana, y abundó que la idea de mantener el color naranja en la Zona Norte obedece a que el nivel hospitalarios es del 25 por ciento y el nivel de contagio se mantuvo igual que la semana pasada de 1.11, mientras que en el sur donde hay un repunte de casos se mantiene el semáforo amarillo con un riesgo de contagio de 1.10 y una ocupación hospitalaria del 20%.

“Amigas y amigas del norte de Quintana Roo, hay que cuidarnos mucho y poner especial atención para evitar regresar al color rojo de confinamiento”, exhortó.

El gobernador se refirió este jueves específicamente al municipio de Tulum que reporta el índice más alto de casos positivos donde, dijo, se han identificado a empresas que están haciendo caso omiso a las recomendaciones sanitarias y están atentando contra la vida de los quintanarroenses, por ello instruyó a las autoridades municipales para aplicar mano firme en esta situación e hizo un exhorto a los empresarios para seguir adelante y mantener el equilibrio de cuidar las salud y la recuperación económica.

“He hablado con el presidente municipal de Tulum para decirle, o le entramos todos y con fuerza o no vamos tener camino por andar porque no se puede permitir que siga la situación como en estos negocios y establecimientos, donde no hay controles preventivos, en donde a los empresarios no les importa los quintanarroenses, les importa solamente un espejismo de recuperación económica, que no va el bien de nuestra población, sino tener más recursos en corto plazo, pero no importa si se enferman”, afirmó. (Noticaribe)